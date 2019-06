Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze.



"Wir stellen in diesem Monat eine weitere Verbesserung der Risikosensibilität bei den institutionellen Anlegern fest", habe Rajeev Bhargava, Geschäftsführer und Leiter Investor Behavior Research bei State Street Associates gesagt. "Während die anhaltenden Handelsspannungen das Vertrauen der Anleger dämpfen und die Weltwirtschaft schon seit einiger Zeit belasten, haben die Märkte zuletzt Rückenwind erfahren, da die Zentralbanken in den entwickelten Ländern sich etwas zurückhaltender zeigen."



"Die regionale Aufschlüsselung zeigt deutlich, dass die Stimmung bei den europäischen Echtgeld-Anlegern wieder positiv wird, vielleicht weil man erwartet, dass eine defensive EZB-Politik dazu beitragen könnte, die Wirtschaft der Eurozone wieder anzukurbeln", habe Kenneth Froot erklärt. "Im Übrigen hat sich auch der ICI für Asien verbessert, vermutlich aufgrund der Hoffnung, dass bei den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China auf den G20-Treffen in Osaka in diesem Monat ein Kompromiss gefunden wird, und aufgrund positiver Nebeneffekten der Impulse aus Peking."



Der Index werde weltweit jeweils am letzten Mittwoch des Monats um 10.00 Uhr Eastern Time in Boston veröffentlicht. Weitere Informationen über den State Street Investor Confidence Index stünden unter Http://www.statestreet. com/ideas/investor-confidence-index.html zur Verfügung. (27.06.2019/ac/a/m)





Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Exchange hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Juni 2019 bekannt gegeben, so die Experten von State Street.Der Global Investor Confidence Index sei auf 87,6 gestiegen, das sei ein Plus von 8,2 Punkten gegenüber dem bereinigten Wert von 79,4 für den Monat Mai. In allen Regionen hätten die Investoren eine gesteigerte Risikobereitschaft gezeigt, wobei der ICI für Europa von 92,4 auf 103,2 gestiegen sei. Der ICI für Nordamerika liege zwar noch unter der 100er-Marke, sei jedoch von 76,5 auf 82,1 gestiegen, und der ICI für Asien gleichzeitig von 88,8 auf 96,1.