Wien (www.aktiencheck.de) - Weitere positive Nachrichten zum Waffenstillstand im Handelsstreit USA/China (man mache gute Fortschritte bei der Finalisierung der ersten Stufe des Handelsabkommens zur Unterschrift im November) sorgten für einen starken Wochenschluss an den US-Börsen: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) erreichte sein Allzeithoch vom Juli, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verließ seine Trading-Range der letzten Monate und schloss sogar auf einem neuen Allzeithoch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die positive Stimmung setze sich heute Morgen in Asien fort, wo die Märkte rund 0,2% im Plus seien. Für Europa würden die vorbörslichen Indikationen ebenfalls einen leicht festeren Börsenstart erwarten lassen. Unterstützend wirke bisher auch die US-Berichtssaison: Bis dato hätten rund 80% der Firmen die Gewinnerwartungen übertreffen können, der Gewinnzuwachs liege in Summe bei +1,2% anstatt Konsensus -3,6%. Bisher habe zwar erst 1/3 der Firmen berichtet, diese Woche komme aber bereits das nächste Drittel (darunter viele Internet-Schwergewichte), und auch in Europa komme die Berichtssaison diese Woche voll in Gang. Wichtige US-Daten (inklusive US-Zinssitzung, wo der Zinsausblick der FED potenziell ein Abwärtsrisiko für den Aktienmarkt darstelle, falls er zu verhalten ausfalle) würden erst ab Mittwoch starten, heute stünden noch keine marktrelevanten Wirtschaftsdaten auf der Agenda. Der wachsende Optimismus habe letzte Woche sogar den Ölmarkt angesteckt - heute Morgen allerdings unverändert. (28.10.2019/ac/a/m)





