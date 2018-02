Wien (www.aktiencheck.de) - Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) konnte 2017 zum 14. Mal in Folge den Umsatz (+15%) und den Gewinn (+16%) kräftig steigern und hat seine mittelfristigen Wachstumsziele 2020 bestätigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Standard Chartered (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) habe zwar mit seinen Ganzjahreszahlen die Erwartungen knapp nicht erfüllen können. Die Bank habe sich allerdings mit dem Geschäftsverlauf zuletzt sehr zufrieden gezeigt und habe nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende angekündigt, worauf die Aktie in Hong Kong mit einem Anstieg von 3,3% reagiert habe.BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe mit seinen Q4-Zahlen (Umsatz: +12%; bereinigtes Betriebsergebnis: +32%) die Erwartungen in Summe leicht übererfüllen können. Für das Jahr 2018 stelle der Konzern jedoch lediglich ein leichtes Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Betriebsergebnis in Aussicht; in der Agrochemie-Sparte rechne man mit beträchtlichen Ergebnis-Rückgängen. (27.02.2018/ac/a/m)