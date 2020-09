Die Aktien der europäischen Sportbekleidungshersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) würden einen Anstieg verzeichnen, nachdem der US-Konkurrent Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) besser als erwartete Umsätze und Gewinne gemeldet habe. Der Gewinn je Aktie von Nike für das erste Quartal des Geschäftsjahres sei mehr als doppelt so hoch gewesen wie von Analysten geschätzt. adidas lege heute sogar um 6% zu.



Die Deutsche Börse AG bekanntgegeben, dass Siemens Energy aufgrund der Abspaltung von der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) am 28. September für einen Tag in den DAX aufgenommen werde. Daher werde der deutsche Leitindex für diesen einen Tag auf der Basis von 31 Unternehmen berechnet. Mit Handelsschluss am 28. September werde Siemens Energy aus dem Index genommen.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) und OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) seien in Gesprächen, um bis Ende des Jahres das Autolicht-Joint-Venture zu beenden. Der Grund dafür sei die Coronavirus-Pandemie, die zu einer geringeren Autonachfrage geführt habe. Continental erwarte eine Erholung der Autoproduktion auf das Niveau von 2017 erst für 2025. Das Joint Venture habe rund 1.500 Mitarbeiter an 14 Standorten. (23.09.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte haben am Mittwoch höher eröffnet, so die Experten von XTB.Von Beginn der Sitzung an hätten die Anleger auf die wichtigen Einkaufsmanagerindices für den Monat September gewartet. Die PMI-Daten hätten sich als recht gemischt erwiesen, da der Fertigungsindex sprunghaft angestiegen und der Dienstleistungsindex in den Kontraktionsbereich abrutscht sei. Letzteres dürfte aufgrund der erneuten Corona-Beschränkungen nicht überraschen. Da die Sorgen um das Virus in Europa in den letzten Tagen zugenommen hätten, könnten die Dienstleistungen immer noch unter enormem Druck stehen. Nichtsdestotrotz schienen die Märkte ihre Anstiege zu beschleunigen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei sogar um 1,80% gestiegen. Andere Blue-Chip-Indices aus Europa würden ebenfalls rund 2% zulegen.