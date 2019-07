Börsenplätze Starbucks-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

79,36 EUR +0,66% (12.07.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

79,69 EUR +0,01% (15.07.2019, 09:03)



Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

89,77 USD +0,79% (12.07.2019, 22:00)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (15.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die US-amerikanische Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) weist weiterhin ein starkes globales Wachstum auf, trotz eines vermehrten Konkurrenzkampfes in China und Verhandlungen über eine mögliche Kaffeekartellbildung kann Starbucks seine Umsätze steigern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegründet in Seattle von drei Universitätsfreunden habe die erste Starbucks Kaffeerösterei im März 1971 eröffnet. Zunächst habe das Geschäftsmodell lediglich aus dem Vertrieb selbst gerösteter grüner Kaffeebohnen bestanden. Nachdem der damalige Marketing Director von Starbucks, Howard Schultz, die Mehrheit am Unternehmen den drei Gründern abgekauft habe, habe zugleich die aggressive Wachstumspolitik von Starbucks begonnen. Als die beliebte Kaffeehauskette im Jahr 1992 an die Börse gegangen sei, habe sich die Anzahl der Cafés auf insgesamt 140 Läden belaufen - verteilt in allen Staaten der USA. Zum aktuellen Zeitpunkt betreibe Starbucks mehr als 30.000 weltweit verteilte Filialen mit über 291.000 Mitarbeitern.Am 25. April habe Starbucks die Zahlen des zweiten Quartals veröffentlicht. Durch eine starke Expansionspolitik und starkes "In-Store Sales"-Wachstum in den Hauptmärkten USA und China habe Starbucks weiterhin mit starkem Umsatzwachstum glänzen können, so CEO Kevin Johnson. Insgesamt habe die amerikanische Kaffeehauskette ihren Umsatz um 5% im Vorjahresvergleich auf USD 6,3 Mrd. erhöhen können. Dies sei vor allem durch gestiegene Absatzzahlen im Ostasiatischen Markt und Performance Steigerungen durch neueröffnete Filialen getrieben worden.Betrachte man die globalen Segmente im Einzeln falle auf, dass die Entwicklung im europäisch-afrikanischen Raum (EMEA) um 9 Prozent im Vorjahresvergleich auf USD 227,5 Mio. eingebrochen sei. Grund hierfür seien hauptsächlich negative Einflüsse durch starke Währungsschwankungen, welche die stark positive Wachstumspolitik überschattet habe (in den letzten zwölf Monaten seien mehr als 300 neue Filialen im EMEA-Raum eröffnet worden). In den Regionen Amerika bzw. Pazifik hätten die Umsätze um jeweils 8 Prozent angehoben werden können, was in einem Quartalsumsatz von jeweils USD 4,3 Mrd. im US-amerikanischen Raum und USD 1,3 Mrd. im pazifischen Raum resultiere. Für das gesamte Fiskaljahr 2019 werde eine Erhöhung der globalen Umsätze von ungefähr 3% bis 4% erwartet, so CEO Johnson. Der nächste Quartalsbericht stehe am 25. Juli nach Marktschluss an.Trotz anhaltendem starkem Wachstum im asiatischen Markt könnte der größte Absatzmarkt China zu den aktuellen Problemkindern zählen - das Wachstum der chinesischen Cafékette "Luckin Coffee" scheine derzeit ungebremst weiterzugehen. Luckin Coffee's Geschäftsmodell unterscheide sich grundlegend von dem Geschäftsmodell von Starbucks - Während Starbucks Cafés klar als Treffpunkte und teilweise Lunch-Cafés auftreten würden, spezialisiere sich Luckin Coffee lediglich auf die Verarbeitung der per Online-App eingegangen Bestellungen zur Abholung. Dennoch wachse Luckin Coffee mit ungeheurem Tempo - nach der Eröffnung der ersten Filiale im Juni 2017 in Beijing würden zum heutigen Zeitpunkt bereits 2.370 Cafés in 28 verschiedenen chinesischen Großstädten existieren. Um dem Neuling der chinesischen Kaffeekultur entgegentreten zu können, müsste Starbucks seine Strategie dem chinesischen Markt anpassen, zum Beispiel anhand einer stärkeren Digitalisierung im Smartphone und App Bereich - so Jeffrey Towson, Professor der Peking-Universität.Diese Woche finde das World Coffee Producers Forum in Brasilien statt, bei dem das Thema eines Kaffeekartells und weitere aktuelle Probleme behandle werden sollten. Getrieben von dem Erfolg der Kakaobohnenbauern aus Ghana und der Elfenbeinküste, welche zuletzt im Mai eine Mindestpreisgrenze für Kakao hätten aushandeln können, erhoffe man sich auch im Rahmen der Kaffeebauern rasch eine ähnliche Lösung finden zu können.Die Starbucks-Aktie notiere aktuell bei USD 88,38 (11.07.2019). Das 52-Wochenhoch habe bei USD 88,54 gelegen (10.07.2019), das 52-Wochentief bei USD 50,02 (11.07.2018). Bei Bloomberg würden 15 Analysten die Aktie auf "buy", 19 auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 12.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link