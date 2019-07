Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (19.07.2019/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns markiere fast täglich ein neues Rekordhoch. Nun habe die Starbucks-Aktie über die wichtige 90-USD-Marke klettern können. Könne Starbucks am 25. Juli die Erwartungen der Anleger und Analysten übertreffen, könnte sich der Trend weiter verstärken. Die Kaffeehauskette müsse jetzt liefern.Im Vorfeld würden die Analysten einen Gewinn von 0,73 USD je Aktie erwarten, was einer Steigerung von rund 18% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Beim Umsatz würden die Experten von einem Plus von 6% auf 6,68 Mrd. USD ausgehen.Gelinge es der Kaffeehauskette diese Werte zu übertreffen, dürfte schon bald die 100-USD-Marke in Angriff genommen werden. Das positive Momentum spreche dabei für sich. Seit Jahresbeginn habe die Starbucks-Aktie bereits über 48% zugelegt, so Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)Börsenplätze Starbucks-Aktie:Xetra-Aktienkurs Starbucks-Aktie:81,44 EUR +1,29% (19.07.2019, 12:53)Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:81,59 EUR +0,53% (19.07.2019, 12:37)