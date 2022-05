Börsenplätze Starbucks-Aktie:



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (04.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX).Die weltgrößte Café-Kette Starbucks habe den Umsatz und Gewinn zum Auftakt des neuen Kalenderjahres trotz erneuter Corona-Belastungen und hohen Inflationsdrucks gesteigert. Dabei sei das Unternehmen mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal zwar hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, dennoch lege die Starbucks-Aktie im nachbörslichen US-Handel zu.Mit seinen Q2-Zahlen sei Starbucks leicht hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Konkret habe die Café-Kette einen Umsatzanstieg von 15 Prozent auf 7,6 Milliarden Dollar gemeldet. Gleichzeitig der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr um rund drei Prozent auf 0,59 Dollar. Analysten hätten im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe mit Erlösen von 7,62 Milliarden Dollar sowie einem Gewinn je Aktie von 0,60 Dollar gerechnet.Starbucks habe hingegen beim Umsatz auf vergleichbarer Basis punkten können. Hier habe das Unternehmen global betrachtet ein Plus von sieben Prozent erzielt und damit mehr als von Analysten erwartet worden sei. Als Wachstumstreiber habe sich dabei das Nordamerika-Geschäft erwiesen, indem die vergleichbaren Umsätze um zwölf Prozent geklettert seien. In China habe Starbucks hingegen einen Rückgang von 23 Prozent verkraften müssen. Hauptursache hierfür sei die harte Gangart der chinesischen Regierung gegen das Corona-Virus.An der Börse hätten die Anleger im nachbörslichen US-Handel erleichtert auf das jüngste Zahlenwerk reagiert: Die Starbucks-Aktie habe sich zeitweise um fünf Prozent auf 78,22 Dollar verteuert. Die Talfahrt der vergangenen Wochen dürfte damit beendet sein.Aus Sicht des "Aktionär" bleibt die Aktie ein Kauf, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 03.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link