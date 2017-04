Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

59,81 USD +1,31% (20.04.2017, 17:11)



ISIN Starbucks-Aktie:

US8552441094



WKN Starbucks-Aktie:

884437



Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SRB



Nasdaq Ticker-Symbol Starbucks-Aktie:

SBUX



Kurzprofil Starbucks Corp.:



Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen.

(20.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von Analyst Mark Astrachan von Stifel Nicolaus:Mark Astrachan, Aktienanalyst von Stifel Nicolaus, empfiehlt Anlegern im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) nunmehr zum Kauf.Die Analysten von Stifel Nicolaus halten die Bewertung der Starbucks-Aktie für attraktiv. Ein stärkeres Umsatzwachstum in den USA in den kommenden vier Quartalen (mindestens 5 bis 6%) sollte dabei helfen die Bewertungsmultiplen in die Höhe zu schrauben.Im Vergleich zur Restaurant Peer Group habe die Starbucks-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnet. Dieser negative Trend sollte sich nun in eine Outperformance umwandeln, so die Einschätzung des Analysten Mark Astrachan.In ihrer Starbucks-Aktienanalyse stufen die Analysten von Stifel Nicolaus den Titel von "hold" auf "hold" hoch und setzen das Kursziel von 60,00 auf 67,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Starbucks-Aktie:55,64 EUR +0,61% (20.04.2017, 16:50)Tradegate-Aktienkurs Starbucks-Aktie:55,65 EUR +1,01% (20.04.2017, 16:48)