ISIN Staramba-Aktie:

DE000A1K03W5



WKN Staramba-Aktie:

A1K03W



Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil Staramba SE:



Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.11.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) unter die Lupe.Im April sei die frühzeitige Anhebung der Erlösprognose des Staramba-Managements für 2017 von 10 auf 15,9 Mio. Euro am Markt noch mit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, habe diese doch in etwa eine Verachtfachung des Umsatzes aus dem laufenden Geschäft bedeutet. Aber schon die Halbjahreszahlen mit einer kräftigen Erlössteigerung von 1,7 auf 5,4 Mio. Euro hätten das Potenzial in diesem Jahr angedeutet. Zumal das Management weitere deutliche Steigerungen für die beiden Folgequartale prognostiziert habe, mit einem Schwerpunkt auf dem vierten Quartal. Die zuletzt akquirierten Großaufträge von Kunden aus den USA und Deutschland für 90 Photogrammetrie-Scanner mit einem Gesamtvolumen von 7,7 Mio. Euro würden dafür nun eine eindrucksvolle Bestätigung liefern. Die Experten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen noch weitere Pfeile im Köcher habe.Noch nicht investierte, risikobereite Anleger sollten Kurse unter 40 Euro für eine Aufstockung der Position nutzen, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 44 vom 11.11.2017)Börsenplätze Staramba-Aktie:38,255 EUR -3,36% (13.11.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs Staramba-Aktie:39,00 EUR -0,74% (13.11.2017, 19:25)