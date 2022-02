Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

5,74 EUR +9,33% (15.02.2022, 14:27)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

7,55 CAD -7,02% (14.02.2022, 22:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (15.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Während die Shortseller von Hindenburg Research nur ein paar Telefonate im Vorfeld ihrer Shortattacke auf Standard Lithium geführt hätten, seien die Experten der Bank of America (BofA) vor Ort gewesen, um sich ein dezidiertes Bild vom kanadischen Unternehmen zu machen. Ihre Erkenntnisse seien geradezu diametral zu denen von Hindenburg Research: "Wir waren von den Fortschritten in der Anlage beeindruckt", heiße es in dem BofA-Bericht. Zudem habe man sich bestärkt gesehen, "durch die offensichtlich aktive Zusammenarbeit von LANXESS und Standard Lithium, das Projekt voranzutreiben".Auch wenn es noch keine Kaufempfehlung für die Standard Lithium-Aktie gegeben habe, so sei der sehr positive Grundton der BofA-Einschätzung nicht zu verkennen. Und die Worte einer großen US-Investmentbank hätten natürlich an der Börse Gewicht.In den kommenden Wochen könnte es dann durchaus die erste Kaufempfehlung für Standard Lithium geben. Entweder von der Bank of America oder der einen anderen großen Investmentbank. Denn es werde demnächst noch weitere "Ortsbesichtigungen" bei Standard Lithium geben. Sein Kursziel für die Aktie laute 15 Euro, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: