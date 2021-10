Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (21.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Lithiumaktien würden heute leicht durchschnaufen. Die Produzenten wie Orocobre hätten sich heute früh im australischen Handel kaum bewegt. Auch die großen US-Unternehmen wie Albemarle würden kaum Bewegung zeigen. Aktuell liege das Papier rund ein halbes Prozent im Minus. Etwas deutlicher falle das Minus aktuell bei der Aktie von Standard Lithium aus. Die Aktie verliere rund zwei Prozent.Dabei würden sich die Stimmen mehren, die Lithiumaktien auch auf dem mittlerweile deutlich gestiegenen Niveau noch als Kauf sähen. Der Absatz von Elektrofahrzeugen steige rapide an. Das bedeute mehr Lithium für Lithium-Ionen-Batterien. Diese einfache Gleichung habe den RBC-Analysten Arun Viswanathan veranlasst, die Aktie des Lithiumbergbauunternehmens Albemarle am Dienstag von "hold" auf "buy" hochzustufen. "Da sich das Wachstum der EV-Produktion weiter beschleunigt, glauben wir, dass (Albemarle) aufgrund seiner einzigartigen Niedrigkostenposition und globalen Größe weiterhin profitieren wird", habe Viswanathan in seinem Research geschrieben.Jeder wisse, dass der Absatz von Elektroautos steige, aber die Durchdringung des Automarktes mit Elektroautos erfolge schneller als erwartet, was zu einem besseren Wachstum und besseren Preisen für Lithiumprodukte führe. Diese steigenden Preise "sollten zu positiven Vertragsabschlüssen" zwischen Lithiumminenbetreibern und ihren Kunden führen, so der Analyst weiter. Er gehe davon aus, dass die Lithiumnachfrage für Batterien bis 2025 um durchschnittlich 35 bis 40 Prozent pro Jahr steigen werde. Ganfeng von den gestiegenen Preisen für Lithium profitieren. Allerdings hätten - mit Ausnahme von Orocobre - alle ein Problem gemeinsam: Sie hätten zu wenig Projekte in der Hinterhand, um die Nachfrage auch wirklich zu befriedigen. Deshalb werde der Übernahmehunger weiter anhalten. Nachdem Neo Lithium und Millennial Lithium in die Hände chinesischer Konzerne gefallen seien, seien jetzt westliche Konzerne gefragt, mit diesem Tempo mitzuhalten. Einer der aussichtsreichsten Konzerne sei sicherlich Standard Lithium. Wenn die Analysten Albemarle als Kauf sähen, dann müsste man Standard Lithium erst Recht als Kauf sehen.Doch angesichts des Charts heißt es: Bei Schwäche kaufen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Standard Lithium-Aktie. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link