Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Aufgrund geringerer Sonderbelastungen habe sich das Nettoergebnis in Q4/2019 (testiert) deutlich verbessert und habe damit über der Analystenprognose gelegen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe Standard Chartered bekannt gegeben, die für 2020 und 2021 ausgegebene Guidance nicht erreichen zu können, was die Bank auf eine Reduzierung des Wachstums in den asiatischen Hauptmärkten sowie auf die Coronavirus-Thematik zurückführe. Dennoch halte die Bank an ihrer Dividendenpolitik fest und habe ein Aktienrückkaufprogramm (Volumen: 500 Mio. USD) angekündigt. Zudem ziehe die Bank nach Abschluss des Verkaufs ihrer Anteile an der PT Bank Permata (für rund 1,3 Mrd. USD) ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Betracht. Der Abschluss des Verkaufs werde in Q3/2020 erwartet. Lennertz senke seine Prognose (EPS 2020e: 0,61 (alt: 0,72) USD; EPS 2021e: 0,76 (alt: 0,83) USD).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Standard Chartered-Aktie. Das Kursziel werde von 6,80 GBP auf 3,50 GBP gekappt. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Stuttgart-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:5,076 EUR +6,86% (13.03.2020, 15:08)