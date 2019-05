London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (02.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das EBT sei in Q1 um 10% auf 1,38 (Vj.: 1,26) Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe um 2% auf 818 (Vj.: 803) Mio. USD zugelegt, was durch höhere Steuern und Kosten für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten (186 Mio. USD) begründet sei. Die Gesamterträge hätten mit 3,81 (Vj.: 3,87; Q4 2018: 3,60) Mrd. USD leicht unter dem Vorjahreswert gelegen. Die operativen Aufwendungen hätten leicht auf 2,42 (Vj.: 2,46; Q4 2018: 2,52) Mrd. USD gesenkt werden können. Die Bank, die vor allem in Asien und Entwicklungsländern aktiv sei, habe den Rückkauf eigener Aktien für rund 1 Mrd. USD angekündigt - dies habe die Aktie am Veröffentlichungstag um rund 4% beflügelt. Die Bank habe sich Anfang April mit US-Behörden auf die Zahlung von 1,1 Mrd. USD (Rückstellung 900 Mio. USD) wegen Verstößen gegen das Sanktionsrecht geeinigt.Bei vorerst unveränderten Prognosen erhöht Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, nach der Ankündigung des Aktienrückkaufs sein Kursziel von 6,60 auf 7,20 GBP und bestätigt das "halten"-Votum für die Standard Chartered-Aktie. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:8,512 EUR +2,58% (02.05.2019, 11:18)