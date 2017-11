ISIN Standard Chartered-Aktie:

GB0004082847



WKN Standard Chartered-Aktie:

859123



Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STD



London Domestic Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

SCBFF



Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (06.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Mit einem bereinigten EBT von 814 (Vj.: 458) Mio. USD in Q3 sei die Analysten-Prognose von 856 Mio. USD verfehlt worden. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III habe sich zum 30.09.2017 auf 13,6% (30.06.2017: 13,8%) verschlechtert und damit die Zweifel der Anleger an einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlung wachsen lassen. Die operative Entwicklung habe in Q3 nicht überzeugen können. Die letztlich verzeichnete Erholung bei den Erträgen scheine ins Stocken geraten zu sein. Im Gegensatz zum Wettbewerber HSBC (Q3 2017: +13% y/y; neun Monate (9M) 2017: +10% y/y) sei die Erlösentwicklung in Asien schwach ausgefallen (Q3 2017: +2% y/y (-1% q/q); 9M 2017: +3% y/y). Damit zeichne sich ab, dass die Bank nicht in ausreichendem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung in der für die Bank wichtigsten Region (52% der Gesamterträge) profitiere und die Erlösperspektiven damit relativ moderat bleiben würden. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (EPS 2017e: 0,47 (alt: 0,49) USD; DPS 2017e: 0,10 (alt: 0,15) USD; EPS 2018e: 0,77 (alt: 0,79) USD).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Standard Chartered-Aktie, die am Berichtstag (01.11.) mit einem Kursrückgang von 6% reagierte, weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 7,90 auf 7,70 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 15.08.2017)Börse Stuttgart-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:8,064 EUR -0,24% (06.11.2017, 13:24)London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:GBP 7,16 -0,98% (06.11.2017, 13:47)