Frankfurt (www.aktiencheck.de) - China hat gemäß Daten der Zollbehörde im Dezember wieder etwas mehr Stahl und Stahlprodukte exportiert, so die Analysten der Commerzbank.



Die Ausfuhren seien im Vergleich zum Vormonat um 6% auf 5,67 Mio. Tonnen gestiegen. Im gesamten letzten Jahr habe China mit 75,6 Mio. Tonnen aber gut 30% weniger Stahl als im Vorjahr exportiert. Dies habe dennoch fast der gesamten Produktionsmenge der USA aus 2016 entsprochen, dem weltweit viertgrößten Stahlproduzenten. Die höheren Dezember-Exporte dürften auf die etwas höhere Stahlproduktion zum Jahresende hin zurückzuführen sein. Der Verband der chinesischen Eisen- und Stahlhersteller (CISA) berichte von einer Erholung der täglichen Stahlproduktion im letzten Dezember-Drittel. Damit sei der seit Mitte November registrierte Produktionsrückgang, der im Wesentlichen behördlich angeordnet sei, zumindest vorerst gestoppt worden.



Das Nationale Statistikbüro veröffentliche die offiziellen Daten zur Stahlproduktion morgen. Industriekreisen zufolge würden die Stahlhersteller bei den aktuellen Preisen noch hohe Gewinne machen, sodass sie weiterhin möglichst viel produzieren würden. Dies habe zuletzt aber auch zu einem Aufbau von Lagerbeständen in China geführt. In manchen nördlichen und östlichen Regionen Chinas seien die angeordneten Produktionskürzungen mittlerweile ausgelaufen. Diese würden aber nicht zu den großen stahlproduzierenden Regionen des Landes zählen. Dennoch könnte dies dazu beitragen, dass die Stahlexporte weiter leicht anziehen würden. (17.01.2018/ac/a/m)





