Börsenplätze Stadler Rail-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Stadler Rail-Aktie:

37,775 EUR +1,19% (23.04.2019, 08:55)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Stadler Rail-Aktie:

42,56 CHF +1,82% (18.04.2019, 17:30)



ISIN Stadler Rail-Aktie:

CH0002178181



WKN Stadler Rail-Aktie:

A2ACPS



Ticker-Symbol Stadler Rail-Aktie:

6RL



Kurzprofil Stadler Rail AG:



Stadler (ISIN: CH0002178181, WKN: A2ACPS, Ticker-Symbol: 6RL) baut seit über 75 Jahren Züge. Der Systemanbieter von Lösungen im Schienenfahrzeugbau hat seinen Hauptsitz im ostschweizerischen Bussnang. An mehreren Produktions- und Engineering-Standorten sowie über 40 Servicestandorten arbeiten über 8.500 Mitarbeitende. Stadler bietet eine umfassende Produktpalette im Bereich der Vollbahnen und des Stadtverkehrs an: Highspeed-Züge, Intercity-Züge, Regio- und S-Bahnen, U-Bahnen, Tram-Trains und Trams. Überdies stellt Stadler Streckenlokomotiven, Rangierlokomotiven und Reisezugwagen her. Darunter befindet sich auch Europas stärkste dieselelektrische Lokomotive. Stadler ist der weltweit führende Hersteller von Zahnradbahnfahrzeugen. (23.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Stadler Rail-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Stadler Rail (ISIN: CH0002178181, WKN: A2ACPS, Ticker-Symbol: 6RL) ist ein Schweizer Hersteller von Schienenfahrzeugen, der bereits 1942 gegründet wurde, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Zunächst habe das Unternehmen unter Ernst Stadler kleine Schienenfahrzeuge produziert. Rund 40 Jahre später seien auch Personenfahrzeuge in die Produktion aufgenommen worden, wobei der besondere Fokus auf Spezialanfertigungen gelegen habe. Im Jahr 1989 habe Peter Spuhler, heutiger Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail, die Unternehmung aufgekauft. Die Grundsteine für die Erfolgsgeschichte von Stadler Rail waren somit gelegt und die Unternehmung wuchs nach und nach, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG.Mit einer soliden Bilanz und nicht zu knapp eingehenden Aufträgen sei Stadler Rail laut Analystenmeinungen gut aufgestellt. Die Unternehmung habe erst kürzlich einen Großauftrag von der US-Stadt Atlanta an Land ziehen können. Dieser habe Schienenfahrzeuge im Wert von über USD 600 Mio. bestellt - der größte Auftrag, der bei Stadler Rail je eingegangen sei. Weiter solle das weltweite Bestreben nach einer CO2-Reduktion der Unternehmung Aufwind verleihen. In den letzten zehn Jahren habe der Schienenfahrzeughersteller seinen Nettoumsatz außerdem im Durchschnitt 7% pro Jahr steigern können und sei 2018 auf CHF 2 Mrd. zu liegen gekommen (FuW, 19.03.19). Es sei jedoch anzumerken, dass historische Daten keine verlässlichen Indikationen für die künftige Entwicklung bilden würden.Aus dem Erlös des Börsenganges solle zukünftig das Wachstum der Unternehmung finanziert werden. Zwar betone Spuhler, dass die Unternehmung mit einer nahezu schuldenfreien Bilanz und Nettoliquidität von 500 Mio. Franken solide aufgestellt sei und das Wachstum bisher aus eigener Kraft habe finanziert werden können - doch wie die Zukunft in einem konsolidierten Markt aussehe, könne man nicht wissen. Bis 2020 sollten gemäß Spuhler immerhin CHF 4 Mrd. Umsatz generiert werden - eine Verdoppelung zu den CHF 2 Mrd., die im Jahr 2018 erreicht worden seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link