Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zwischen den USA und China werden Ende dieser Woche vermutlich wieder neue Handelsgespräche stattfinden, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Bereits im Vorfeld hätten beide Seiten die Bereitschaft für einen konstruktiven Dialog signalisiert. Damit scheine es höchstwahrscheinlich, dass Präsident Trump auf die für den 15. Oktober angesetzten Zollerhöhungen verzichten werde. Damit solle ein schneller Abbruch und ein Scheitern der Gespräche gleich zu Beginn vermieden werden. Wie es in puncto Handelskrieg mittelfristig weitergehe, hänge auch vom anstehenden US-Wahlkampf ab. Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe sich derweil wieder etwas stabilisieren können. Der Start in den Oktober sei der schlechteste Quartalsstart seit der Finanzkrise 2008 gewesen. Die im September angelaufenen Kursgewinne seien binnen weniger Tage nahezu komplett aufgezehrt worden. Die Stabilisierung oberhalb der wichtigen 12.000-Punkte-Marke sei nun eine schöne Momentaufnahme. Halte sie nachhaltig, dann wäre sogar die Marke von 12.408 Punkten wieder ein kurzfristiges Ziel. (08.10.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >