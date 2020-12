Bonn (www.aktiencheck.de) - Noch nie ist die Staatsverschuldung der Schwellenländer in einer Krise so schnell gestiegen wie in diesem Jahr, so Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Postbank.



Vor allem wegen sehr hoher Fiskaldefizite dürften die Verbindlichkeiten in Relation zur Wirtschaftsleistung um 7,4 Prozentpunkte auf einen neuen historischen Höchststand von 59 Prozent zunehmen. Die gute Nachricht: Die neuen Schulden würden überwiegend aus inländischen Ersparnissen finanziert, die Auslandsverschuldung steige nur um einen Prozentpunkt auf moderate 8,9 Prozent. Die Analysten von Postbank Research halten das Risiko einer allgemeinen Schuldenkrise in den Schwellenländern daher für begrenzt. Viele Staaten seien wegen einer positiven Entwicklung ihrer Außenhandelsbilanz kaum auf Auslandskapital angewiesen. Außerdem würden Notenbanken durch den Ankauf von Anleihen die Finanzierung der hohen Defizite erleichtern. Anleger sollten aber vorsichtig bleiben. Die Renditen von Schwellenländeranleihen befänden sich trotz der stark gestiegenen Verschuldung auf einem relativ niedrigen Niveau, sodass die Anlageklasse trotz interessantem Zinsvorteil gegenüber dem Euroraum leider schwankungsanfällig bleibe. (01.12.2020/ac/a/m)





