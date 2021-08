Für den "Aktionär" sei Square einer der Favoriten in der Payment-Branche. Mit den Quartalszahlen und der geplanten Übernahme unterstreiche das Unternehmen diese Rolle noch einmal.



Investiere Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler. Mutige Neueinsteiger könnten weiterhin zugreifen. (Analyse vom 02.08.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (02.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Payment-Spezialist Square sorge gleich zu Wochenbeginn für einen Paukenschlag: In der Nacht auf Montag habe das Unternehmen die Übernahme des australischen Bezahldienstes Afterpay bekannt gegeben. Das sei allerdings nicht die einzige Überraschung gewesen.Satte 29 Milliarden Dollar lasse sich Square die Übernahme kosten. Der Kaufpreis von 126,21 Australischen Dollar (92,65 US-Dollar) entspreche einem rund 30-prozentigen Aufschlag auf den Schlusskurs vom Freitag und solle vollständig in eigenen Aktien bezahlt werden.Afterpay sei vor allem für seine "Buy now, pay later"-Option (BNPL) bekannt, was Konsumenten in angeschlossenen (Online-) Shops Zahlungen auf Rechnung beziehungsweise in Raten ermögliche. Gerade bei jüngeren Kunden boome diese Zahlungsart, denn sie ermögliche größere Anschaffungen auch ohne klassischen Kredit oder eine Kreditkarte.Die rasant wachsende Nachfrage nach entsprechenden Lösungen sei auch den übrigen Playern in der Branche nicht entgangen: Sowohl Finanz-Schwergewichte wie American Express, J.P. Morgan oder PayPal als auch spezialisierte Anbieter wie Affirm oder Klarna böten BNPL-Optionen an.Square sei in diesem Bereich ebenfalls schon aktiv, könne das Geschäft durch die Übernahme aber deutlich ausbauen: Afterpay bringe rund 16 Millionen Nutzer und Beziehungen zu fast 100.000 Händlern auf der ganzen Welt mit. Zudem sollten die Funktionen des Unternehmens vollständig in das Händlergeschäft und die "Cash"-App von Square integriert werden, heiße es in einem gemeinsamen Statement.Der Umsatz (exklusive Bitcoin) sei um 87 Prozent auf 1,96 Milliarden Dollar gestiegen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei bei 66 Cent gelandet - nach 18 Cent im Vorjahreszeitraum. Die Gewinnschätzungen der Analysten von durchschnittlich 31 Cent habe Square damit klar übertroffen. Bei den Erlösen hätten die Experten allerdings etwas mehr auf dem Zettel.Zu Wochenbeginn stehe aber ganz klar die Afterpay-Übernahme im Fokus der Anleger. Nach Einschätzung des "Aktionär" mache der Schritt strategisch Sinn. Für den Ausbau des Engagements im boomenden BNPL-Markt zahle Square aber auch einen hohen Preis: Im Zuge der Übernahme werde Afterpay mit rund 29 Milliarden Dollar bewertet - was dem 41fachen Umsatz des laufenden Jahres entspreche.Entsprechend habe die Afterpay-Aktie am Montag im australischen Handel zeitweise mehr als 20 Prozent zulegen können. Für Square zeichne sich derweil ein etwas schwächerer Wochenstart ab. Hierzulande werde die Square-Aktie am Montagmorgen rund drei Prozent tiefer gehandelt.