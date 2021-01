Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

186,12 EUR -0,36% (06.01.2021, 17:02)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

229,24 USD -0,22% (06.01.2021, 16:52)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Deutschland Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (06.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Zahlreiche Unternehmen hätten der Corona-Krise nicht nur getrotzt, sondern sogar davon profitiert. "CNBC"-Experte Jim Cramer frage sich jedoch, ob sich das Wachstum der letzten Monate auch nach Abklingen der Pandemie als nachhaltig erweisen werde. Das Schlaglicht falle dabei auch auf die US-Payment-Spezialisten PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U) und Square.Dank boomendem Online-Handel und dem beschleunigten Wandel hin zu bargeld- und kontaktlosen Bezahloptionen hätten die beiden Payment-Unternehmen in den letzten Monaten Rekordquartale und teils Umsatzzuwächse im dreistelligen Prozentbereich verzeichnet. Das spiegele sich auch in den Kursen wider: Die PayPal-Aktie habe sich 2020 mehr als verdoppelt, die Square-Aktie sei sogar um rund 250 Prozent nach oben geschossen.Jim Cramer gehe allerdings davon aus, dass sich bei den Corona-Gewinnern bald die Spreu vom Weizen trennen werde. "Sobald die Impfprogramme richtig laufen, werden die nachhaltigen Aktien weiter steigen, während die weniger nachhaltigen zumindest für den Moment tabu sind", habe er in seiner "CNBC"-Show "Mad Money" gesagt. Investments in Letztere müssten zurückgefahren oder ganz verkauft werden, noch bevor Covid vollständig besiegt sei.Bei Square könnte hingegen der wachsende Konkurrenzdruck zum Problem werden, warne Cramer. Das Unternehmen sei "großartig in dem, was es tut, hat aber keinen richtigen Burggraben". Der Experte fürchte, dass Banken oder andere Fintechs bald auf die Idee kommen könnten, das Modell von Square zu kopieren.Gleichzeitig arbeite Square jedoch daran, selbst wie eine Bank zu werden und biete über die beliebte Finanz-App Cash in den USA immer mehr alltägliche Banking-Funktionen an. Neben dem Ausbau des Produktportfolios steht auch die globale Expansion noch ganz am Anfang und könnte nach Einschätzung des AKTIONÄR für weiteres Wachstum sorgen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link