Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (05.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der Payment-Spezialist Square habe am Dienstagabend nach US-Börsenschluss unerwartet starke Zahlen für das zweite Quartal präsentiert. Das sei allerdings nicht die einzige Überraschung gewesen, denn eigentlich sollte die Zwischenbilanz erst am heutigen Mittwochabend veröffentlicht werden. So oder so: Die Börse feiere.Der Quartalsumsatz sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 68 Prozent auf 1,92 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten wegen Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen im Vorfeld stattdessen mit stagnierenden Erlösen gerechnet. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 0,18 Dollar ebenfalls weit über den Konsenserwartungen (-0,05 Dollar) gelegen.Profitiert habe Square dabei von einem regelrechten Ansturm von Einzelhändlern und Kunden auf bargeldlose Bezahloptionen während der der Corona-Pandemie. Neben dem Kerngeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen habe sich auch die Peer-to-Peer-App "Cash" extrem stark entwickelt.Die Zahl der aktiven "Cash"-Nutzer sei im ersten Halbjahr 2020 um über 15 Prozent auf 30 Millionen gestiegen - unter anderem, weil das Unternehmen über die App staatliche Corona-Hilfen habe auszahlen können. Insgesamt sei der Spartenumsatz um satte 361 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar gestiegen, der Gewinn immerhin um 167 Prozent auf 281 Millionen Dollar.Die Panne bei der Veröffentlichung habe die Freude der Anleger jedoch nicht getrübt: Die Aktie sei im nachbörslichen Handel um bis zu elf Prozent gestiegen und dürfte am Mittwoch auf mit einem neuen Allzeithoch in den US-Handel starten.Investierte Anleger ziehen Ziel und Stopp nach und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Spekulative Neueinsteiger sollten zunächst kleinere Rücksetzer abwarten. (Analyse vom 05.08.2020)