Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (28.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Square-Aktie verzeichne am Montag vor US-Handelsstart Kursgewinne von rund zwei Prozent und nähere sich damit wieder ihrem Allzeithoch bei 243,38 Dollar an. Grund dafür seien Meldungen von vor den Feiertagen, wonach der Payment-Spezialist angeblich ein eher überraschendes Übernahmeziel im Auge habe.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits an Heiligabend unter Berufung auf namentlich nicht genannte Personen berichte, habe Square Interesse an einer Übernahme des Musikstreaming-Portals Tidal geäußert. Square-CEO Jack Dorsey habe demnach mit Rapper und Produzent Jay-Z über einen möglichen Deal gesprochen. Letzterer habe den Streamingdienst im Jahr 2015 für 56 Mio. Dollar übernommen. Zu den Miteigentümern würden zahlreiche Popstars wie Beyoncé, Alicia Keys, Coldplay, Madonna oder Rihanna gehören.Zwar habe Square zuletzt bereits kleinere Übernahmen getätigt. Fraglich sei aber, wie ein Musikstreaming-Dienst in das bestehende Portfolio des Payment-Unternehmens passen würde. Da auch die beiden Kernbereiche - die Finanz-App Cash und die Zahlungsabwicklung für Händler - weitgehend unabhängig voneinander agieren würden, wäre jedoch der Aufbau einer Beteiligungs-Holding, die mehrere separate Unternehmen verwalte, denkbar.Trotz der jüngsten Rally und einer durchaus sportlichen Bewertung traut DER AKTIONÄR der Aktie noch genügend Luft nach oben zu und hat sie als einen der Favoriten für 2021 ausgewählt, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 28.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link