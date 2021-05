Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (05.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Bei PayPal stünden am Donnerstag (6. Mai) nach US-Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda. Dank der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft in den USA, dem anhaltenden Krypto-Boom und den Stimulus-Schecks der US-Regierung im März würden Analysten im Vorfeld erneut mit kräftigem Wachstum rechnen. Auch bei der Aktie wären dann neue Rekorde möglich.Die von Bloomberg befragten Experten würden am Donnerstag im Schnitt mit einem Umsatzplus von 143 Prozent auf 3,38 Milliarden Dollar rechnen. Zudem hätten sie einen Gewinn von 0,16 Dollar pro Aktie auf dem Zettel - nach einem kleinen Verlust von 0,02 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Das Transaktionsvolumen und die Zahl der aktiven Nutzer dürfte ebenfalls weiter zugelegt haben.Dank dem anhaltenden Trend hin zum bargeldlosen Bezahlen und der Kursrally bei Bitcoin und Co dürfte der Payment-Spezialist im Privatkunden-Geschäft mit der "Cash"-App weitere Zuwächse verzeichnet haben. Angesichts der Impferfolge und erster Öffnungsschritte in den USA dürfte sich auch das Geschäft mit kleinen und mittleren Händlern und Gastronomiebetrieben weiter normalisiert haben.Dass fast alle US-Bürger im März einen weiteren Stimulus-Check der Regierung in Höhe von 1.400 Dollar bekommen hätten, dürfte sich auf beide Sparten positiv ausgewirkt haben. Zumal sich die Schecks auch einfach und bequem über die Cash-App hätten einlösen lassen.Dass bei Square auch mehr drin sei, habe der Sprung auf das bisherige Allzeithoch bei 283,19 Dollar im Februar gezeigt. Zwar sei der Kurs anschließend wieder spürbar zurückgekommen, an den positiven Aussichten im operativen Geschäft und den Wachstumsperspektiven habe sich allerdings nichts geändert.Bei den zurückliegenden Quartalsberichten sei Square immer wieder für positive Überraschungen gut gewesen. Gelinge das auch diesmal, könnte die Rally weitergehen."Der Aktionär" bleibt im Vorfeld der Zahlen ebenfalls optimistisch und bestätigt die spekulative Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2021)