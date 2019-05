NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

73,62 USD +1,10% (01.05.2019, 22:05)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Square-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Zahlungsdienstleister habe am Mitwochabend starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei der bereinigte Umsatz um 59%, der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) sogar um 72% gestiegen. Trotzdem sei die Aktie nachbörslich unter die Räder gekommen. Der Grund: Das Transaktionsvolumen (GPV) sei in Q1 nur um 27% auf 22,6 Mrd. USD gestiegen - der schwächste Zuwachs der vergangenen fünf Quartale. Zudem sei die Prognose für das laufende zweite Quartal für den Geschmack viele Anleger zu vorsichtig ausgefallen. Am Donnerstagmorgen deute sich bei Tradegate auch hierzulande ein um 3% schwächerer Handelsstart ab.Nach Einschätzung des "Aktionärs" sei die negative Reaktion auf das Zahlenwerk übertrieben. Dank des breiten Angebotsportfolios dürfte Square auch in Zukunft von Payment-Trends wie dem bargeld- und kontaktlosen Bezahlen profitieren. Zudem sei der langfristige Aufwärtstrend trotz der aktuellen Konsolidierung intakt, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2019)Börsenplätze Square-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:62,96 EUR -3,05% (02.05.2019, 13:50)