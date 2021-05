NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (19.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Das US-Unternehmen wolle laut seiner Finanzchefin kein weiteres Geld in Bitcoin investieren. Square habe derzeit Bitcoin im Wert von 200 Mio. USD. Der Zahlungsdienstleister erziele aber einen Großteil seiner Umsätze mit dem Handel mit der Kryptowährung. Zum Gewinn von Square trage das aber nur wenig bei. Das große Geld werde v.a. mit der CashApp und mit dem Händlergeschäft verdient. Nichtsdestotrotz habe der Kursverfall des Bitcoins auch die Square-Aktie deutlich nachgeben lassen. Maydorn bleibe jedoch für das Unternehmen sehr optimistisch gestimmt. Das aktuelle Kursniveau biete eine günstige Kaufgelegenheit, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.05.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Square-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:161,00 EUR -3,13% (19.05.2021, 16:24)