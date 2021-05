Dessen ungeachtet bleibt "Der Aktionär" mittel- und langfristig bullish für die Aktie von Square. Die spekulative Kaufempfehlung gilt weiterhin, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 07.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Square-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

191,56 EUR +3,10% (07.05.2021, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

223,96 USD -3,41% (06.05.2021)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (07.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Rivale PayPal habe am Mittwoch seine Ergebnisse vorgelegt, jetzt habe Square nachgezogen und am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen fürs erste Quartal präsentiert. Soviel vorweg: Der Payment-Spezialist habe die Erwartungen auch diesmal klar übertroffen. Eine Kennzahl steche aber besonders heraus.Der Quartalsumsatz von Square sei zum Jahresauftakt um satte 266 Prozent auf 5,06 Milliarden Dollar gestiegen - und habe die Erwartungen der Analysten von 3,36 Milliarden Dollar locker geschlagen. Zu verdanken sei das vor allem dem starken Bitcoin-Geschäft der "Cash"-App. In dieser Sparte seien die Umsätze sogar um 666 Prozent auf 4,04 Milliarden Dollar gestiegen. Mit 3,51 Milliarden Dollar seien davon mehr als 85 Prozent auf den Handel mit der Kryptowährung entfallen - elfmal so viel wie im Vorjahreszeitraum.Der Bruttoertrag der "Cash"-App sei um 171 Prozent auf 495 Millionen Dollar gestiegen. Konzernweit sei er um 79 Prozent auf 984 Millionen Dollar gestiegen. Davon bleibe unter dem Strich ein Nettogewinn von 39 Millionen Dollar übrig - nach einem Verlust von 106 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020. Den bereinigte Gewinn pro Aktie beziffere das Unternehmen auf 0,41 Dollar. Die von "Bloomberg" befragten Analysten hätten durchschnittlich nur ein EPS von 16 Cent auf dem Zettel gehabt.Der große Treiber hinter der starken Entwicklung im ersten Quartal sei wieder einmal die "Cash"-App und dort insbesondere das Feature für den Bitcoin-Handel gewesen. Trotz der Corona-Beschränkungen habe sich aber auch die "Seller"-Sparte zwischen Januar und März positiv entwickelt und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein 19-prozentiges Umsatzplus auf 1,02 Milliarden Dollar verzeichnet. Da das Geschäft in dieser Sparte deutlich margenstärker sei, sei davon ein Bruttoerlös von 468 Millionen Dollar übrig geblieben - eine Steigerung um 32 Prozent.Dank regionaler Öffnungsschritte und der Auszahlung von staatlichen Hilfen sei das Transaktionsvolumen des Händlergeschäfts im April um 144 Prozent gestiegen. Dabei habe sich auch das Volumen über die Online-Kanäle weiter stark entwickelt.Im Privatkundengeschäft entwickle sich der Bruttoertrag zu Beginn des zweiten Quartals stark, er könne aber etwas geringer ausfallen als im Vorjahr, warne das Management. Grund dafür seien positive Sondereffekte im zweiten Quartal 2020 - damals habe die erste Runde der US-Stimulus-Checks bei Square für eine regelrechte Sonderkonjunktur gesorgt.Die Anleger hätten im Vorfeld offenbar Zweifel gehabt, ob Square die Erwartungen ein weiteres Mal übertreffen könne. Vor Veröffentlichung der Zahlen sei die Aktie fast 3,5 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Nachbörslich sei es aber bereits wieder um mehr als zwei Prozent nach oben gegangen.Während es an den Q1-Zahlen selbst wenig zu mäkeln gebe, könnte die Zurückhaltung beim Ausblick für Gesprächsbedarf bei den Investoren sorgen.