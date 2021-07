Börsenplätze Square-Aktie:



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (19.07.2021/ac/a/n)

San FranciscoKulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Jack Dorseys Tweet vom letzten Donnerstag, in dem er eine neue Geschäftseinheit beim US-Konzern angekündigt habe, die sich der Entwicklung einer dezentralen Finanzplattform widmen solle, habe eine Flut von Reaktionen ausgelöst. Viele würden sich nun fragen, was das für das Geschäft von Square in Zukunft bedeute. Die ersten Analysten hätten eine klare Meinung dazu.Ein Analyst sehe in dem Schritt das Potenzial, das dezentrale Finanzwesen auf die breite Öffentlichkeit auszuweiten. Während Dorseys Tweet in Bezug auf finanzielle Details vage gewesen sei, habe BTIG-Experte Mark Palmer in einer Notiz geschrieben, dass er für die Square-Aktie optimistisch sei und sein "buy"-Rating bekräftige. Er habe ein Kursziel von 295 USD beibehalten, was einem Anstieg von 28% gegenüber dem aktuellen Kurs entspreche, und habe die Schätzung für den Gewinn je Aktie für 2021 von 90 Cent auf 1,23, USD erhöht, was 36,7% mehr seien.Der Analysten-Konsens sehe 19% Kurschance auf Sicht von zwölf Monaten. 52 Experten würden insgesamt die Square-Aktie covern. Nur fünf von ihnen würden aktuell zum Verkauf raten und mit 31 mehr als die Hälfte zum Einstieg. Das höchste Ziel habe dabei Dan Dolev von Mizuho Securties ausgegeben.Für den "Aktionär" sei Square einer der Favoriten im Payment- und Fintech-Sektor. Nicht nur im Hinblick auf den Bereich Kryptowährungen sei das Wachstumspotenzial enorm - auch die Chancen im Händler und Privatkundengeschäft sowie die Option einer globalen Expansion würden für Fantasie sorgen.Das spiegele sich in einer sportlichen Bewertung, doch ein Schnäppchen sei die Square-Aktie ohnehin noch nie. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei. Mutige Neueinsteiger könnten den heutigen Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link