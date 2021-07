Das spiegele sich in einer sportlichen Bewertung wider, doch ein Schnäppchen sei die Square-Aktie ohnehin noch nie gewesen. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei. Mutige Neueinsteiger könnten weiterhin zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2021)



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (22.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der US-Konzern habe zuletzt vielfach Schlagzeilen gemacht, wenn es um Kryptowährungen gegangen sei. Eigentlich sei Square aber als Fintech-Jäger angetreten, um die etablierten Finanzkonzerne herauszufordern. Nun erfolge, was ein Analyst "unvermeidlich" nenne und was schon länger erwartet worden sei. Square wolle sich noch stärker auf kleine und mittlere Firmenkunden spezialisieren und dort Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Langfristig bedeute dieser Schritt ordentlich Potenzial.Das Finanzdienstleistungs- und digitale Zahlungsunternehmen habe Square Banking eingeführt, um kleinen Unternehmen zu helfen, ihren Cashflow zu verwalten und mehr aus ihrem hart verdienten Geld herauszuholen. Die Nachricht sei bereits am Dienstag bekanntgegeben worden und die Square-Aktie sei daraufhin angesprungen. Doch was heiße das nun genau für das Fintech?Das Angebot von Square Banking umfasse hauptsächlich drei Produkte - Square Savings, Square Checking und Square Loans. Die drei Produkte seien entwickelt worden, um die Probleme des Cashflow-Managements für Kleinunternehmer zu lindern. Die Ankündigung von Square Banking folge auf die Eröffnung von Square Financial Services im März, das Geschäftskredite und Einlagenprodukte anbiete.Christina Riechers, Head of Product bei Square Banking, habe gegenüber CNBC gesagt: "Mit Square Banking haben wir das Finanzsystem für Kleinunternehmer neu konzipiert, wobei ihre Cashflow-Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Wir führen faire, zugängliche Finanzdienstleistungen ein, die sich direkt mit den Zahlungen unserer Verkäufer verbinden und ihnen helfen, sofortigen Zugriff auf ihre Umsätze zu erhalten, ihre Ersparnisse zu automatisieren und personalisierte Finanzierungsangebote zu erhalten."Square sei ein entscheidendes Werkzeug für diejenigen, die von traditionellen Banken unterversorgt seien, sage Palmer, einschließlich der Unbanked, Underbanked und kleinen Unternehmen. Mit 35 Mio. Nutzern von Cash App, der Peer-to-Peer-Zahlungs-App von Square, die viele nutzen würden, um staatliche Fördergelder zu erhalten, habe das Unternehmen das Potenzial, eine viel größere Nutzerbasis zu erschließen, wenn es seine Finanzdienstleistungen ausweite.Die Square-Aktie würden 16 Analysten sofort kaufen, vier würden für Halten plädieren und nur einer würde sich jetzt von dem Papier trennen. Das durchschnittliche Kursziel von 284,11 USD impliziere ein Aufwärtspotenzial von 15,3% gegenüber dem aktuellen Niveau.Für den "Aktionär" sei Square einer der Favoriten im Payment- und Fintech-Sektor. Nicht nur im Hinblick auf den Bereich Kryptowährungen sei das Wachstumspotenzial enorm - auch die Chancen im Händler und Privatkundengeschäft sowie die Option einer globalen Expansion würden für Fantasie sorgen. Das zeige gerade die jüngste Offensive.