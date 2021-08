NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

216,64 USD +5,64% (20.08.2021, 22:10)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (23.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spotify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Rekordhoch vom Februar bei 387,44 USD befinde sich die Spotify-Aktie im Korrekturmodus. Über die letzten Monate habe das Papier dabei eine klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt. Das Chartbild besitze aktuell also durchaus Schlagseite. Doch es gebe auch mehrere Hoffnungsschimmer. So bilde das alte Allzeithoch vom Sommer 2018 bei 198,99 USD eine markante Rückzugslinie. Gleichzeitig notiere der trendfolgende MACD bereits jetzt sehr tief. Am wichtigsten sei aber das "reversal" der letzten Woche. Deshalb dürfte erst ein Bruch der angeführten Unterstützung weiteres Abschlagspotenzial aus der oberen Umkehr freisetzen. Für die Bullen könnte sich indes die folgenden Hürden als Signalgeber erweisen: Die Tiefs bei 213/221 USD würden die Nackenzone der diskutierten S-K-S-Formation abstecken. Entsprechend würde eine Rückeroberung der Barrieren das negative Chartmuster negieren und die Aktie wieder in eine bessere Ausgangsposition bringen. Bei einer versagenden Topformation definiere die 38-Wochen-Linie (akt. bei 278,48 USD) zusammen mit dem Junihoch bei 280,54 USD ein markantes Anlaufziel. Per Saldo sei es derzeit also ein enges (charttechnisches) Match zwischen Bullen und Bären, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:187,50 EUR +1,24% (23.08.2021, 09:04)XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:186,45 EUR +5,07% (20.08.2021, 17:35)