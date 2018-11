Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT).Das Unternehmen habe ein Überraschungsquartal geliefert, das aber im Detail kleine Schwächen aufgezeigt habe. Im durchwachsenen Gesamtmarkt sei es sofort mit einem saftigen Minus abgestraft worden. "Der Aktionär" beziehe trotzdem eine bullishe Position, denn Wachstum und neue Initiativen könnten überzeugen.Spotify habe in Q3 einen überraschend geringen operativen Verlust von sechs Mio. Euro erwirtschaftet. Für die Überraschung habe eine besser als erwartete operative Marge gesorgt, weil weniger Neueinstellungen vorgenommen worden seien als geplant. Laut Unternehmensführung habe sich die Zahl der Neueinstellungen aber wieder erhöht und solle hoch bleiben. Ferner wolle Spotify in den nächsten Quartalen noch mehr in sein langfristiges Wachstum investieren und dürfte damit die Margenverbesserung nicht halten können. Fest stehe: Bei Spotify gehe es nach wie vor ums Wachstum.Und Wachstum sei in Q3 geliefert worden: Die Zahl der zahlenden Premium-Nutzer sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um überragende 40% auf 87 Mio. gestiegen. Zeitgleich sei die Kündigungsrate weiter gesunken. Die Zahl aller aktiven Nutzer, die mangels Abonnement nur über Werbung monetarisiert würden, sei hingegen mit 28% auf 191 Mio. gewachsen.Der Umsatz sei um 31% auf 1,35 Mrd. Euro gestiegen und habe damit über den Erwartungen von 1,33 Mrd. Euro gelegen. Positiv sei dabei auf den wiedererstarkenden Werbeumsatz hinzuweisen, welcher sich in Q2 noch etwas verlangsamt habe.Ebenfalls etwas enttäuschend sei der Ausblick auf den Umsatz ausgefallen. Laut Unternehmensführung sollten in Q3 Erlöse von 1,35 bis 1,55 Mrd. Euro erwirtschaftet werden. Die untere Grenze liege damit weiter entfernt vom Analystenkonsens bei 1,49 Mrd. Euro. Das Umsatzwachstum sei neben dem Nutzerwachstum die wichtigste Kennzahl für die junge Wachstumsaktie. Um in einem schwachen Gesamtmarkt Kursgewinne einzufahren, müsste Spotify hier aber die Schätzungen übertreffen.Umsatzwachstum pro Nutzer und konservative Erwartungen würden im schwachen Markt auf die mittelfristige Kursentwicklung drücken - langfristig würden die Aussichten jedoch top bleiben.Spotify überzeuge mit einem höheren Anteil an Premium-Nutzern im Vergleich zu anderen Musikstreaming-Plattformen und scheue nicht vor neuen Vertriebsmodellen zurück. So wolle sich der schwedische Konzern verstärkt selbst an Künstler wenden und die Songs direkt veröffentlichen. Spotify trete damit ähnlich wie aktuell Netflix nicht nur als führende Plattform auf, sondern ersetze auch den Produzenten als Mittelsmann. Eine Strategie, die langfristig die Margen deutlich verbessern dürfte und das Geschäftsmodell unabhängiger von den großen Musikstudios mache. Ferner könne Spotify wegen seiner Marktführerschaft auf namhafte Partner wie Google Home oder Hulu und Showtime setzen, um beispielsweise attraktive Abo-Bundles oder Promo-Aktionen anzubieten.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Spotify-Aktie wegen der überzeugenden Langfrist-Aussichten auch nach einem gemischten Quartal unverändert zum Kauf. (Analyse vom 02.11.2018)