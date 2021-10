NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (29.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Ticker-Symbol: SPOT) charttechnisch unter die Lupe.Die Spotify-Aktie liefere derzeit einen Kursverlauf wie aus dem charttechnischen Lehrbuch. So sei es zuletzt zu einem idealtypischen Rücksetzer an den Korrekturtrend seit Februar gekommen, womit der vorangegangene Trendbruch letztlich bestätigt worden sei. Noch wichtiger sei allerdings der Spurt über die Widerstandszone aus der 38-Wochen-Linie und dem flacheren Baissetrend seit Anfang Mai (akt. Bei 254,34/256,78 USD). Dadurch liege eine untere Umkehr mit einem Anschlusspotenzial von rund 65 USD vor. Auf dem Weg zum kalkulatorischen Kursziel von rund 315 USD würden die verschiedenen Hochpunkte bei 300 USD ein wichtiges Etappenziel definieren. Die beschriebene Trendwende werde auf der Indikatorenseite durch eine Reihe von vielsprechenden Signalen belegt. Hervorheben möchten die Analysten den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) sowie die dort ebenfalls vorliegende Bodenbildung. Zuvor habe der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert. Als Absicherung für neue Long-Engagements könnten Anleger die o.g. ehemaligen Ausbruchsmarken bei 256/254 USD heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:247,20 EUR -0,08% (29.10.2021, 10:01)XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:246,30 EUR -0,57% (29.10.2021, 09:47)