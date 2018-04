Börsenplätze Spotify-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:

125,40 EUR +2,02% (19.04.2018, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

125,66 EUR +0,37% (19.04.2018, 11:20)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NASDAQ-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (19.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NASDAQ-Symbol: SPOT) ist Marktführer im Musikstreaming, doch trotz des Umsatzwachstums stieg der operative Verlust, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach dem Börsengang berichte Spotify über die Übernahme des Musikrechte-Lizensierers Loudr.fm. Dieser vergüte Rechteinhaber für die Nutzung ihrer Musikstücke auf automatisierter Basis. Das schwedische Unternehmen habe jedoch keinen Kaufpreis genannt. Erst vor kurzem sei der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter von dem US-Label Wixen Music Publishing auf Schadenersatz von ca. USD 1,6 Milliarden verklagt worden. Dieser habe Spotify vorgeworfen, Tausende Lieder ohne deren Lizenz verwendet zu haben, habe das "Handelsblatt" berichtet.Nach dem Börsengang möchte Spotify das profitable Unternehmen Netflix nachahmen. Die Ausgangssituation sei jedoch unterschiedlich: Spotify sei zwar Marktführer im Musikstreaming, doch trotz des Umsatzwachstums im Jahr 2017 um ca. 39% gegenüber 2018 sei der operative Verlust von USD 349 Mio. in 2016 auf USD 378 Mio. in 2017 gestiegen. Ende 2017 habe Spotify 71 Mio. zahlende Abo-Kunden und insgesamt 159 Mio. Nutzer gehabt. 2018 wolle Spotify die Marke von 200 Millionen Nutzern knacken, prognostiziere jedoch einen operativen Verlust von USD 230 bis 330 Mio.Spotify habe sich gerne mit Netflix verglichen, um Anleger vor dem Börsengang zu überzeugen. Deshalb habe der CEO Daniel Ek Barry McCarthy als Finanzchef geholt, der bereits 2002 Netflix an die Börse gebracht habe. Bevor Netflix zum heutigen Marktführer im Videostreaming geworden sei, habe das Unternehmen ebenfalls lange Zeit rote Zahlen geschrieben. Heute sei Netflix profitabel und an der Börse mehr als USD 130 Mrd. wert. Analysten würden Spotify mit ca. USD 20 Mrd. bewerten.Die Spotify-Aktie werde aktuell bei USD 148,49 (17.04.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 169,00 (03.04.2018), das Jahrestief bei USD 135,51 (04.04.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden sechs Analysten die Aktie auf "kaufen", vier auf "halten" und ein Analyst auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 166,22, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 18.04.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link