Gladiatoren und die Sensationslust beherrschen die Arena

Neben den berühmten Gladiatorenkämpfen kamen bald die aufregenden Streitwagenrennen hinzu, die im Circus Maximus abgehalten wurden. Dieser Veranstaltungsort hatte eine Gesamtlänge von 600 Metern und eine Breite von 140 Metern. In den Anfangszeiten gab es 150.000 Sitzplätze, später wurde dies auf 250.000 Plätze erweitert. Während der römischen Republik wurden täglich 12 Rennen durchgeführt, was in der Kaiserzeit auf 24 Rennen erweitert wurde. Heute können sich so manche Sportwetten-Plätze sich davon eine Scheibe abschneiden, wenn man auch die reiche Ausstattung dieser Arena mitberücksichtigt.



Das Mittelalter brachte eine Wende und Sportwetten existierten nur noch im Untergrund, wenn man allerdings von Ritterkämpfen absieht, die allerdings nur für Edelleute vorbehalten waren. Doch das Wetten an sich hat nie an Reiz verloren und hat sich über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Dank des Internets haben sich diese Veranstaltung gewaltig verändert. Wettbegeisterte müssen weder an den Austragungsort pilgern noch ohne irgendwelche Informationen über Spielstärke, Wetterbedingungen oder ähnliches auskommen.



England gilt als eines der berühmtesten Orte für Pferdesportwetten

England gilt als das Vorbild für Pferdesportwetten, insbesondere in den USA, wo sie für viele Menschen schnell zu einem beliebten Zeitvertreib wurden. Seit dem 18. Jahrhundert erblühte allgemein die Sportwette, mit dem Unterschied, dass es professionell von Sportunternehmen aufgebaut wurde. Wettbüros wurden von Buchmachern eröffnet und boten in England ausschließlich Pferdewettrennen an. Dies war so beliebt, dass bis heute Briten mit Pferderennen in Verbindung gebracht werden. Zum Vergleich: erst im Jahre 1810 wurde nach diesem Vorbild das erste Galopprennen in Deutschland eingeführt.



Deutschland setzt einen Trend bei den Fußballwetten

In Deutschland wetten immer mehr Menschen bei Sportereignissen, wobei die jüngere Generation aufholt. König Fußball steht dabei im Vordergrund, was bei der Beliebtheit dieses Sports kein Wunder ist. Rund 8,8 Milliarden Euro wurden im Jahre 2018 auf Sportereignisse gewettet. Damit haben sich in den letzten fünf Jahren die Wetteinsätze im Sportwettmarkt mehr als verdoppelt. 95 Prozent der Einsätze fielen dabei auf die von kommerziellen Anbietern angebotenen privaten Sportwetten, was eine Summe von über 7,3 Milliarden Euro ausmacht. Dagegen stehen Marktanteile von nur drei Prozent, die bei den Toto- und Lotto-Annahmestellen generiert wurden.



Große Online Casinos reißen sich um erfolgreiche Fußball Clubs. So ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein beliebter Partner für Online Casinos. Insgesamt hat das Glücksspiel weltweit zugenommen, insbesondere in Europa, das zum größten Sportwettenmarkt geworden ist.



Kein anderer Faktor hat das Wachstum der Sportwetten so stark gesteigert wie das Aufkommen des Internets. Vor dem Internet waren Sportwetten, obwohl beliebt, bei weitem nicht so weit verbreitet wie heute. Dank des Internets können Wettbegeisterte Wetten jederzeit und von überall auf jedem Gerät platzieren. Infolgedessen sind Sportwetten weiterhin auf dem Vormarsch und wachsen Jahr für Jahr weiter. (14.11.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Sportwetten gibt es schon so lange, wie es Sport gibt. Sie sind ungebrochen eine der Lieblingsbeschäftigungen des Menschen weltweit. Die erste Aufzeichnung von Sportwetten stammt von den Griechen, die schon bei den 23. Olympischen Spielen bares Geld auf ihre Favoriten gesetzt haben.Von den Griechen verbreiteten sich Sportswetten bis ins alte Rom, wo es schließlich sogar legalisiert akzeptiert wurde. Insbesondere die Römer setzten verfeinerte Sportwetten ein bis hin zu Konkurrenzkämpfen unter Sklaven, die allerdings von den meisten mit dem Tod bezahlt wurden, doch hohe Gewinne für die Wettlustigen einbrachten.Heute sind in unsrem Kulturkreis Sportwetten gesellschaftlich akzeptiert und haben auch nicht mehr den Ruch des Verbotenen, obwohl sie in den meisten Ländern nicht legal sind. Der sogenannte eSport hat sich in den letzten Jahren zu einer riesigen Industrie entwickelt, was eng mit dem Erfolg des Internets verknüpft ist. Anbieter wie ComeOn Sportwetten bieten ein breites Spektrum an Sportwetten mit steigender Tendenz.Interessant wurde es mit dem Einsatz von Gladiatoren, die auf der einen Seite in ihrem Fach ausgebildet wurden, gut versorgt, aber gesellschaftlich keinerlei Rechte besaßen. Sie waren das Eigentum von Herrschern und deren reichen Gefolgsleuten. Beim Volk meist beliebt und umjubelt mit dem Resulta, dass eine Show in der Arena mit viel Abwechslung und Spannung über Leben und Tod zur Belustigung wie auch Unterhaltung beitrug. Die Sensationslust wurde mit grausamen Szenen noch angeheizt, da auch wilde Tiere, wie Löwen oder Stiere, ihren Beitrag dazu leisteten.