Mitte August habe das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem in den USA beliebten Wettanbieter FanDuel bis 2028 verlängert. Außerdem würden auch Tech-Konzerne wie Facebook und Google zu den Kunden der Schweizer zählen.



Der globale Sportanalyse-Markt solle bis 2028 auf ein Volumen von zehn Milliarden Dollar wachsen und jedes Jahr im Schnitt 22 Prozent zulegen. Insbesondere der boomende Sportwetten-Sektor gelte als Treiber.



Auch Sportradar gedeihe in diesem Umfeld glänzend: In H1/2021 sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42 Prozent auf 272 Mio. Euro gestiegen und der Gewinn habe mit 25 Mio. Euro sogar den Wert des Gesamtjahres 2020 (22 Mio.) übertroffen.



Das starke Wachstum und das attraktive Markumfeld machen Sportradar zu einem spannenden IPO-Kandidaten, den DER AKTIONÄR auf die Watchlist nimmt, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 13.09.2021)



Die Sportradar AG ist ein internationales Unternehmen mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, das Sportdaten erfasst und in digitale Inhalte verarbeitet. Sportradar ist Dienstleister für Sportmedien und die Sportwetten-Industrie, sowie für nationale und internationale Sportverbände wie UEFA und IOC. (13.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sportradar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das Sportdaten-Unternehmen "Sportradar" unter die Lupe.Sportradar plane für Dienstag seinen Börsengang an der NASDAQ. Das IPO solle den Schweizern einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einbringen. Die Nachfrage nach Daten, am besten in Echtzeit, aus den wichtigsten Sportarten steige - insbesondere aufgrund des wachsenden Wettmarktes.Sportradar plane beim Börsengang bis zu 19 Millionen Aktien zwischen 25 und 28 Dollar pro Stück zu platzieren. In der Mitte bei 26,50 Dollar pro Aktie kämen die Schweizer - ohne den Verkauf der üblichen Optionen - auf einen Bruttoerlös von 504 Mio. Dollar.Sportradar liefere Daten für 150 Sportligen, u.a. die NBA, die Fußball Bundesliga und die Turniere der UEFA aber auch die E-Sport-Liga ESL, und stelle sie über 900 Wettanbietern zur Verfügung.