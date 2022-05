Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



1,38 EUR +1,47% (04.05.2022, 15:02)



1,39 EUR -0,71% (04.05.2022, 09:02)



DE0007279507



727950



SPM



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (04.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) unverändert zu kaufen.Splendid habe vergangene Woche erstmals Einzelheiten zu den Dreharbeiten an dem internationalen Thriller "Gletschergrab" (aka "Operation Napoleon") verkündet.Die Dreharbeiten hätten im Februar dieses Jahres in Island begonnen und seien Ende April in Deutschland abgeschlossen worden. Splendid produziere den Film zusammen mit der isländischen Produktionsgesellschaft Sagafilm. Co-Produzenten seien MMC Fiction sowie das ZDF. Zum Cast gehöre u.a. der hierzulande sehr bekannte Schauspieler Wotan Wilke Möhring sowie einige internationale Darsteller aus namhaften Produktionen wie Game of Thrones, Resident Evil oder Riviera.Gefördert werde das Projekt u.a. durch die Film- und Medienstiftung NRW, den Deutschen Filmförderfonds sowie den Icelandic Film Fund und den Nordisk Film & TV Fond. Das Produktionsvolumen sei vom Unternehmen nicht beziffert worden, dürfte jedoch im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich liegen. Da die Post-Produktion bei Kinofilmen in der Regel zwischen sechs und neun Monate dauere, sei der Release in den Kinos für Anfang 2023 avisiert.Da der Analyst bereits von weiteren Produktionserfolgen ausgegangen sei, führe das Filmprojekt "Gletschergrab" zu keinen Anpassungen in seinen Prognosen. In 2023 dürfte das Projekt sowohl im Segment Kinoverleih als auch im Lizenzbereich, Home Entertainment und auch in den Services (Synchronisation) sichtbar werden. Neben den positiven Effekten auf die Finanzkennzahlen sei besonders erfreulich, dass durch dieses internationale Projekt die Expertise im Produktionsgeschäft von Splendid unterstrichen werde. Für den Analysten sei dies ein Beweis für den guten Ruf des Konzerns, sodass die weitere Expansion des Filmgeschäfts in neue Regionen sukzessive Wachstumsimpulse liefern sollte.Der Newsflow zu den Dreharbeiten von "Gletschergrab" zeige Fortschritte in der Pipeline für 2023, bestätige die Produktionsexpertise von Splendid und verdeutliche die Wachstumschancen für die nächsten Jahre.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 2,40 Euro für die Splendid Medien-Aktie. (Analyse vom 04.05.2022)