Haar (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) unter die Lupe.Die vergangenen beiden Jahre seien für das Kölner Medienunternehmen nicht sonderlich gut verlaufen. Nach einem Verlust in 2016 werde Splendid Medien auch in 2017 ein Defizit ausweisen. Eine schwache Absatzentwicklung im Home Entertainment habe im vergangenen Jahr zu außerplanmäßigen Belastungen und zu einer Reduktion der Jahresprognose geführt. Aufgrund der hohen Verluste in den ersten sechs Monaten sei die Prognose für 2017 nicht mehr zu halten gewesen. Anstatt eines Umsatzes zwischen 55 und 60 Mio. Euro rechne die Firma nunmehr mit einem Umsatz zwischen 51 und 55 Mio. Euro. Beim EBIT werde ein Verlust zwischen 2 und 3 Mio. Euro erwartet, statt einem Gewinn zwischen 1 und 2 Mio. Euro.Wie Finanzvorstand Hans-Jörg Mellmann den Experten bei ihrem Treffen anlässlich einer Investorenkonferenz in Frankfurt signalisiert habe, sollte Splendid Medien die reduzierte Prognose erreicht haben. "Wir haben keinen Grund an dieser Aussage etwas zu ändern", so Mellmann.Das Hauptgeschäftsfeld der Kölner bleibe der Erwerb von Lizenzrechten an Spielfilmen und deren Auswertung im Kino, Home Entertainment und Fernsehen. Seit 2016 erfolge ein eigener Vertrieb von Kinostreifen in Benelux. "Dieses Geschäft entwickelt sich erfreulich." Pro Jahr investiere das Unternehmen rund 20 Mio. Euro in Filmrechte. "Das wird sich 2018 nicht verändern. Wir wollen unsere Marktstellung als großer Independent-Verleiher weiter ausbauen", so Mellmann. Kino-Highlight 2018 sei zum Beispiel "Iron Sky 2: The Coming Race". Zudem könne sich das Unternehmen über den Drehstart des vierten Teil von "The Expendables" freuen. Der Action-Streifen von Sylvester Stallone komme allerdings erst im Jahr 2019 in die Kinos. "Wir haben die Rechte an "The Expendables 4" erworben und rechnen mit einem Kinostart im zweiten Halbjahr 2019", so der CFO.Parallel zum Lizenzgeschäft wolle sich das Unternehmen breiter aufstellen. Mit der Video-on-Demand-Plattform "meinvod.de" habe das Unternehmen ein eigenes Portal für den Online-Vertrieb von Filmen. Die Plattform Videociety richte sich an den Endverbraucher. "Dieses Portal entwickelt sich langsam. Strategisch haben wir nicht das Ziel, die Plattform für Endkunden als Massengeschäft massiv auszuweiten." Mellmann setze mit "meinvod.de" eher auf ein starkes B2B-Business. "Wir haben uns alle wichtigen Content-Partner mit den Filmrechten für unsere Plattform gesichert und bieten sie als White-Label-Lösung für Partner an". Ein Testlauf finde bereits mit der Drogeriekette Müller statt. Zu den Content-Partnern mit Zugriff auf deren Filme würden zum Beispiel MGM, Universal, Paramount, Warner und Walt Disney zählen.Das Geschäft von Splendid Medien und den Filmrechten bleibe kapitalintensiv und erfordere entsprechende Bankdarlehen. Mellmann habe sich über zwei Finanzierungsvereinbarungen in einem Bankenkonsortium der National-Bank AG die Darlehen gesichert. Die Vereinbarungen seien zunächst bis Ende 2017 gelaufen. Laut Mellmann hätten diese allerdings bis Ende 2019 verlängert werden können. Den Zinssatz würden die Experten auf unter 3% schätzen. Per Ende des ersten Halbjahres sei das Unternehmen kurz- und langfristig mit rund 20 Mio. Euro verschuldet gewesen. Die aktuelle Liquidität würden die Experten auf über 6 Mio. Euro schätzen. Eine Kapitalerhöhung für den derzeitigen Geschäftsbetrieb sehe der CFO nicht. "Wir haben Pläne, unser Geschäft auszubauen. Dafür müssen wir eine Finanzierung diskutieren oder eine engere Partnerschaft." Details hierzu seien noch offen.Für das Jahr 2018 habe Mellmann noch keine konkrete Prognose nennen wollen. "Wir wollen wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Das muss unser Ziel sein." Nach Berechnungen der Experten dürfte Splendid Medien in diesem Jahr einen Umsatz von über 55 Mio. Euro erzielen bei einem positiven EBIT zwischen 1 und 2 Mio. Euro. Mit einem Börsenwert von lediglich 13 Mio. Euro sei das Unternehmen nicht sehr ambitioniert bewertet. Allerdings sei das Film- und Lizenzgeschäft sehr schwer planbar und volatil. Positiv wäre eine erfreuliche Entwicklung in den neuen Geschäftsbereichen. Ein Turnaround in den Zahlen für 2018 könnte wieder Leben in die Aktie bringen.