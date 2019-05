Des Weiteren habe Trump seine Entscheidung über mögliche Zölle auf Autos und Ersatzteile aus Europa und Japan um sechs Monate verschoben. Dies sei zunächst von der US-Presse berichtet und dann am vergangenen Freitag offiziell bestätigt worden. Die Märkte hätten dies als Zeichen für eine wieder etwas größere Verhandlungsbereitschaft Trumps gewertet.



Es wäre jedoch falsch, die aktuelle Lage ausschließlich anhand der Positionen und Äußerungen Donald Trumps zu analysieren, denn die Reaktion Chinas sei ebenso wichtig. So habe Peking zum Ende der Woche die zweifellos übertriebene Zuversicht der Anleger mit der Aussage gedämpft, aufgrund der fehlenden Aufrichtigkeit Donald Trumps wenig Interesse an einer Fortsetzung der Verhandlungen zu haben. Bisher sei noch kein Datum für die Wiederaufnahme der Gespräche genannt worden. Möglich wäre ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping auf dem G20-Gipfel (am 28. und 29. Juni). All dies belege, dass China versucht sein könnte, auf Zeit zu spielen.



Selbst wenn für weitere chinesische Produkte im Wert von 325 Milliarden Dollar Zollerhöhungen angedroht seien - der Handlungsspielraum der USA werde mit jeder neuen Erhöhung der Zölle kleiner.



Angesichts der bedeutenden Geschäftsbeziehungen zahlreicher US-Unternehmen mit China sei es kaum vorstellbar, dass Washington die Zölle weiter anhebe oder chinesische Produkte mit einem massiven Boykott belege. Auch wenn die Folgen der höheren Zölle für die chinesische Wirtschaft spürbar seien, würden sie dennoch moderat bleiben und könnten durch Konjunkturmaßnahmen ausgeglichen werden. Überdies müsse China kaum Rücksicht auf Wahlergebnisse nehmen und die Entschlossenheit der chinesischen Führung in dieser Sache werde von der Bevölkerung unterstützt. Anders gestalte sich die Lage für Donald Trump, denn für dessen angestrebte Wiederwahl wäre eine Einigung mit China eine wichtige Trumpfkarte.



Mehr noch als ein einseitiger Abbruch der Verhandlungen oder eine Eskalation der Vergeltungsmaßnahmen bestehe das Hauptrisiko also darin, dass die Handelsgespräche ins Stocken geraten würden. Obwohl Anleger eine Einigung für sehr wahrscheinlich gehalten hätten, kehre nun die Ungewissheit zurück - keine besonders günstige Situation für die Märkte. (21.05.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem er in der Vorwoche ins Rampenlicht der Börsen zurückgepoltert war, stand Donald Trump abermals im Mittelpunkt der Schlagzeilen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Enguerrand Artaz, Fondsmanager von La Financière de L'Echiquier.Zuerst habe er seine harschen Äußerungen und unverhohlenen Drohungen gegenüber China wiederholt. Er habe erneut darauf verwiesen, dass Peking "das Abkommen gebrochen" habe, die Verhängung weiterer Zölle nicht ausgeschlossen und gewarnt, dass ein Abkommen nach seiner möglichen Wiederwahl schwieriger zu erreichen sei. Auch wenn manche Äußerungen etwas positiver gewesen seien, so habe doch ein rachelüsterner Tonfall seine Aussagen dominiert.Trump habe ferner ein Dekret unterzeichnet, das den US-Telekommunikationsanbietern verbiete, Ausrüstung von ausländischen Unternehmen zu beziehen, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft würden. Dieses unter Verweis auf den "nationalen Notstand" erlassene Dekret ziele unmittelbar auf China und in erster Linie auf den Branchenriesen Huawei ab. Selbst wenn diese Maßnahme bereits seit einiger Zeit geplant gewesen sei, erscheine sie bei den aktuell zunehmenden Spannungen in einem anderen Licht. China habe unverzüglich reagiert und von unangemessenen Maßnahmen gesprochen, die "den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen weiteren Schaden zufügen" könnten.