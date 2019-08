Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen innerhalb einer umfassenden Rally zunächst bis 1.439 USD bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe eine Konsolidierung eingesetzt, welche auf hohem Niveau seitwärts geführt habe. Nachdem an den Vortagen die 1.439 USD deutlicher durchbrochen worden seien, sei ein weiterer steiler Anstieg gelungen.



Die angelaufene weitere Ausbruchsbewegung könnte noch fortgesetzt werden. Spielraum biete sich bis in den Bereich der Trendkanaloberkante, welche derzeit bei 1.535 USD eine Hürde darstelle. Bereits ab 1.523 USD könnte aber eine Konsolidierung an der Widerstandsmarke der Vorjahre einsetzen. Auf der Unterseite wäre ein Pullback bis 1.439-1.450 USD derzeit möglich, ohne die Rally insgesamt zu gefährden. (08.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.