Börsenplätze SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

0,29 EUR -6,15% (24.07.2020, 16:38)



Canadian Security Exchange-Aktienkurs SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

0,45 CAD -4,26% (24.07.2020, 16:14)



ISIN SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

CA84730M1023



WKN SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

A2JHMZ



Ticker-Symbol SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

39H



Nasdaq Other OTC-Symbol SpeakEasy Cannabis Club-Aktie:

SPBBF



Kurzprofil SpeakEasy Cannabis Club Ltd.:



SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (ISIN: CA84730M1023, WKN: A2JHMZ, Ticker-Symbol: 39H, Nasdaq Other OTC-Symbol: SPBBF) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das im Bereich der alternativen Medizin tätig ist. Das Unternehmen ist ein Antragsteller für den späten Zugang zu Cannabis for Medical Purposes Regulation (ACMPR) und beschäftigt sich mit Anbau-, Extraktions- und Genetiklabors, die bei der Produktion von Cannabis in seiner etwa 80.000 Quadratfuß großen Expansionseinrichtung helfen. (24.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SpeakEasy Cannabis Club-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie SpeakEasy Cannabis Ltd. (ISIN: CA84730M1023, WKN: A2JHMZ, Ticker-Symbol: 39H, Nasdaq Other OTC-Symbol: SPBBF) unter die Lupe.Trotz Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise würden viele Aktien wie am Schnürchen laufen. Dow S&P 500 und DAX seien nicht mehr weit von ihren Rekordhochs entfernt. Trotzdem gebe es offensichtlich noch einige Anleger, die sich für Penny-Stocks wie Steinhoff oder SpeakEasy Cannabis interessieren würden. Aber warum bloß?SpeakEasy Cannabis sorge vor allem für eines: Verwirrung. Analysten, die den Wert covern würden, gebe es nicht. Nachrichten zum Unternehmen seien praktisch nicht vorhanden. Hier und da werde in den Aktienboards über SpeakEasy diskutiert.Das Unternehmen selbst veröffentliche alle paar Wochen Investoren-News auf der Homepage. Von einer der "größten Cannabisplantagen im Freien" sei dort die Rede und "von einem bedeutenden Meilenstein für SpeakEasy".Die Pflanzen des Unternehmens seien "gesund und wachsen unglaublich gut". Kein Wunder, schließlich sei "Speakeasy mit einer Reihe erfahrener Züchter mit jahrzehntelanger Erfahrung gesegnet".Zum Aktienkurs würden die Aussagen nicht passen. Wer am Hoch im März 2019 gekauft habe, sitze nun auf einem Verlust von 60 Prozent. Seit Wochen hänge SpeakEasy im Seitwärtstrend fest: Der Titel werde in einer Range von 0,30 bis 0,50 Kanadischen Dollar hin- und hergezockt.Bei SpeakEasy Cannabis könne "Der Aktionär" keine Investmentstory entdecken. Finger weg, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" zur SpeakEasy Cannabis Club-Aktie. (Analyse vom 24.07.2020)