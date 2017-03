Die Wahlen in den Niederlanden dürften sich nicht wesentlich auf die Finanzmärkte auswirken, unabhängig vom Ausgang. Ihre Wirkung bestehe eher in der Sogwirkung auf andere Länder, in denen demnächst Wahlen anstünden. Sollte jedoch Le Pen siegreich aus den französischen Präsidentschaftswahlen hervorgehen, hätte das spürbare Folgen für die Märkte. Aktuellen Umfragen zufolge könnte sie die erste Runde für sich entscheiden, während ihre Chancen in der Stichwahl begrenzt seien. Ein Sieg Le Pens sei momentan zwar unwahrscheinlich, aber das sei im Vorfeld auch über den Brexit und einen Wahlsieg Trumps vermutet worden. Den Umfragen zufolge habe der gemäßigte Kandidat Emmanuel Macron die besten Chancen, in den Élysée-Palast einzuziehen. Dies gelte umso mehr, als der Konservative François Fillon durch einen Finanzskandal stark angeschlagen sei.



Ein Sieg Macrons wäre wohl für Europa und die Märkte positiv. Noch positiver wäre ein Sieg des SPD-Kandidaten Martin Schulz bei den Bundestagswahlen im September. Der ehemalige EU-Parlamentspräsident sei nun Herausforderer der ewigen Kanzlerin Angela Merkel. Zwar sei auch die CDU klar proeuropäisch eingestellt, aber ein Sieg der Sozialdemokraten würde unter Umständen den Weg in eine stärkere Risiko- und Lastenverteilung in Europa im Gegenzug für deutlichere Strukturreformen in Ländern wie Frankreich und Italien ebnen. Insofern wäre Macron ein passender französischer Partner für Schulz, sollte er Merkel ablösen.



Die Spread-Entwicklung Bundesanleihen gegenüber zehnjährigen Staatsanleihen der Eurozone werde von politischen Risiken bestimmt. Von der Peripherie abgesehen, mache sich dies besonders in Frankreich bemerkbar. Seit Oktober habe sich der Spread französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen bei zehnjährigen Laufzeiten erheblich ausgeweitet. Damit habe sich Frankreich deutlich von anderen Kernländern wie Österreich und den Niederlanden abgesetzt, obwohl wegen der anstehenden Wahlen gerade in den Niederlanden die Spreads im Verhältnis zu Bundesanleihen leicht gestiegen seien.



Absolut gesehen sei der Renditeabstand zwischen niederländischen und deutschen Anleihen mit rund zehn Basispunkten aber sehr niedrig und leicht rückläufig, da der Vorsprung von Wilders in Umfragen schmelze. Auch in Frankreich seien die Spreads zuletzt zurückgegangen, da Macron in den Umfragen führe.



Wie schon erwähnt bestünden die politischen Risiken in Europa vor allem im möglichen Ausstieg eines EU-Mitgliedstaates aus dem Euro. Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass Reformschwäche, was die internen Strukturen mancher Länder sowie EU-weite institutionelle Reformen betreffe, ebenfalls eine Gefahr darstelle. Eine solche politische Lähmung könnte eine Negativspirale aus anhaltender wirtschaftlicher Stagnation, niedriger Inflation, steigenden Schuldenlasten und zunehmender politischer Polarisierung auslösen. Ein derartiges Durchwurschteln könne zwar lange, aber nicht ewig andauern.



Ab einem bestimmten Punkt käme es wohl zu einem radikalen Umbruch. Entweder könnten sich Kernländer abspalten, weil sie nicht mehr länger bereit seien, wachsende (implizite) Transferleistungen und Risiken zu tragen, ohne dass die Peripherie sich entsprechend um Reformen bemühe. Oder Peripherieländer würden aussteigen, weil sie sich nicht mehr den durch die Gemeinschaftsregeln auferlegten Beschränkungen beugen wollten. Märkte bzw. die Realwirtschaft würden diese Risiken nicht immer richtig einpreisen. Sich selbsterfüllende Erwartungen würden ein Übriges tun: Bei den Staatsanleihen schlage sich dies in einer erheblichen Spread-Ausweitung nieder und im Bankensektor in einer Kapitalflucht in sichere Euro-Länder. Die Politik müsse Lösungen finden, um diese Prozesse auszuschalten.



Die Experten würden es für wichtig halten, das die politisch Verantwortliche den gegenwärtigen wirtschaftlichen Aufschwung zu einer euroweiten institutionellen Ausbalancierung zu nutzen. Ob sie dazu in der Lage seien, hänge davon ab, inwieweit sie ihre Wähler besänftigen könnten. Auch wenn es in dieser Wahlsaison gelinge, den Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, müsse die Eurozone dennoch strukturell gestärkt werden. Sonst könnte sie im nächsten Konjunkturabschwung in arge Nöte kommen. (09.03.2017/ac/a/m)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - 2016 war bereits ein politisch ereignisreiches Jahr, doch 2017 könnte es noch überbieten, so die Experten von NN Investment Partners.Die Wahlen in drei oder sogar vier Kernstaaten könnten richtungsweisend für die Gemeinschaft werden. Populismus und Anti-Globalisierungshaltung seien allerorten auf dem Vormarsch. Die erste Probe aufs Exempel stehe am 15. März an: Die Parlamentswahlen in den Niederlanden.Am 15. März werde in den Niederlanden gewählt. Diese Wahlen seien die ersten von drei oder sogar vier (falls in diesem Jahr vorgezogene Neuwahlen in Italien stattfinden würden) in EU-Gründungsstaaten. Im April/Mai wähle Frankreich und im September Deutschland. Werde es auch hier - im Anschluss an das Brexit-Votum sowie den Wahlausgang in den USA - zu einer populistischen Kehrtwende kommen?In den Niederlanden führe die nationalistische und antieuropäische PVV des Populisten Geert Wilders in den Umfragen und könnte die Wahlen durchaus für sich entscheiden. Zu befürchten stehe dann eine weitere Stärkung populistischer und protektionistischer Tendenzen. Diese Dynamik könnte rund einen Monat später bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich Marine Le Pen vom Front National beflügeln.Insofern sei ein Referendum über die niederländische EU-Mitgliedschaft vorerst unwahrscheinlich. Selbst bei einer gestärkten PVV wäre der Weg zum Referendum mit allerlei politischen Hürden gespickt. Derzeit sei eine konsultative Volksabstimmung nur zu verabschiedeten Gesetzen, die noch nicht in Kraft getreten seien, vorgesehen. Das schließe ein Referendum zur EU-Mitgliedschaft eindeutig aus. Eine konsultative Volksabstimmung würde zudem eine absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments erfordern.