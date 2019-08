Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SpVgg Unterhaching-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

11,70 EUR -16,17% (01.08.2019, 13:05)



Tradegate-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

11,40 EUR -25,00% (01.08.2019, 13:17)



ISIN SpVgg Unterhaching-Aktie:

DE000A2TR919



WKN SpVgg Unterhaching-Aktie:

A2TR91



Ticker-Symbol SpVgg Unterhaching-Aktie:

S6P



Kurzprofil die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



In der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist die Profi-Mannschaft bis hin zur U16 gebündelt. Zu den größten sportlichen Erfolgen des im Jahr 1925 gegründeten Traditionsvereins aus der Münchner Vorstadt gehörten der Aufstieg in die 1. Bundesliga 1999 und Platz 10 in der folgenden Spielzeit. Außerdem wurde im Jahr 2003 das Viertelfinale und im Jahr 2015 das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht.



Heute ist das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) das Herz des Vereins. Dabei wird neben der fußballerischen Ausbildung großer Wert auf die Persönlichkeitsentwicklung mit Werten wie Bodenständigkeit und Demut gelegt. Dieses Konzept zahlt sich aus: Regelmäßig werden neue Top-Talente und Junioren-Nationalspieler ausgebildet. Davon profitiert der eigene Kader, rund 50 Prozent der aktuellen Profi-Mannschaft haben ihre Wurzeln im eigenen NLZ und es werden regelmäßig Transfererlöse erzielt. So spielen inzwischen zahlreiche ehemalige Nachwuchsspieler der SpVgg erfolgreich in der 1. und 2. Liga sowie im Ausland. (01.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SpVgg Unterhaching-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) unter die Lupe.Die Aktie der SpVgg Unterhaching sei auf einen neuen Höchstkurs geklettert. Am Mittwoch habe die Aktie im Hoch bei 14,93 Euro notiert. Damit habe die Notierung 84 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 8,10 Euro gelegen. Aktuell liege die Aktie bei 12,13 Euro. Damit werde der Fußballclub an der Börse mit 56,5 Millionen Euro bewertet. Bei einem Umsatz von knapp 5 Millionen Euro. Zu Recht?Die SpVgg Unterhaching habe einen glänzenden Start aufs Börsenparkett gelegt. Die Aktie notiere am Donnerstagmittag bei 12,13 Euro und damit 49,7 Prozent über dem Ausgabekurs.Die Rally der Aktie sei gleich nach der Notizaufnahme im m:access der Börse München gestartet, nachdem offenbar viele unlimitierte Kauforders in dem engen Markt auf wenig Angebot getroffen hätten.Bis zum vergangenen Freitag hätten Fans und Investoren Haching-Aktien zum Festpreis von 8,10 Euro zeichnen können. Dabei seien 332.469 Aktien verkauft worden. Die SpVgg habe dadurch rund 2,7 Millionen Euro eingenommen. Das Geld würden die Hachinger zur Hälfte in den Kader stecken wollen, um die Sprung in die 2.Bundesliga zu schaffen.Das würde auch die Zahlen der SpVgg Unterhaching gleich in einem anderen Licht erscheinen lassen. Denn die letzten finanziellen Daten seien eher trist gewesen: Rund fünf Millionen Umsatz, 4,75 Millionen Euro Miese.Bei der Aktie der SpVgg Unterhaching sei Geduld gefragt. Gerade in der laufenden Saison der 3. Liga dürfte der Aufstieg angesichts ambitionierter Klubs wie Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig oder Hansa Rostock sehr schwierig werden. Nicht nur deshalb sei die Aktie auf dem aktuellen Niveau viel zu teuer.Anleger sollten ihre Anteile verkaufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Weitaus spannender dagegen sei das Papier von Borussia Dortmund. (Analyse vom 01.08.2019)