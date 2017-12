Aber seien die Anleger wirklich zu sorglos? Die Weltkonjunktur habe sich in der zweiten Jahreshälfte 2017 deutlich besser entwickelt als die meisten vermutet hatten. Die konjunkturellen Frühindikatoren würden auch für das erste Halbjahr 2018 keine Veränderung in der Großwetterlage andeuten. In Deutschland stehe der ifo-Index auf einem historischen Hochpunkt, und die Arbeitslosigkeit habe seit der Wiedervereinigung einen historischen Tiefstand erreicht, Tendenz weiter fallend. Diese Traum-Konstellation sei in der deutschen Wirtschaftsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg einmalig.



Und tatsächlich gebe es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Volatilität der Aktienmärkte und der ökonomischen Gesamtsituation - gemessen etwa an der Entwicklung des ifo-Index und der Arbeitslosigkeit. Verbessere sich die Konjunkturlage, würden die Sorgen der Anleger sinken, die Volatilität falle.



Eine niedrige Aktienvolatilität sei für Lang deshalb auch kein Alarmsignal - er sehe darin vielmehr das pure rationale Kalkül der Anleger. Der konjunkturelle Hochpunkt drücke die Volatilität an ihren Tiefpunkt. (27.12.2017/ac/a/m)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Schwankungsanfälligkeit von Aktien ist derzeit sehr niedrig, das gilt als sicheres Zeichen für eine besondere "Sorglosigkeit" der Anleger, so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK.Doch an der Börse sei es wie im richtigen Leben: Wer sich keine Sorgen mache, den könnten unvorhergesehene Tiefschläge besonders treffen. Deshalb würden viele Experten niedrige Volatilitäten an der Börse als Alarmsignal sehen: Denn ein unerwartetes negatives Ereignis könne die Aktienvolatilität schlagartig nach oben treiben und an den Märkten zu großen Kursverlusten führen.