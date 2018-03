Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Drohkulisse eines globalen Handelskriegs belastet die Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten sowie die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Im Februar sei auch der Optimismus deutscher Verbraucher gemäß Umfragewerte der GFK leicht um 0,2 Punkte zurückgegangen. Dabei sei es zu Rücksetzern in sämtlichen Teilindices gekommen. Besonders stark sei der Indikator der Konjunkturerwartungen (-8,8 Punkte) gesunken. Aber auch die Einschätzung der zukünftigen Einkommen (-3,0 Punkte) und die Anschaffungsneigung (-4,1 Punkte) hätten sich abgekühlt.In dieser Woche würden die März-Zahlen des Konsumklimaindex veröffentlicht. Mumm erwarte aufgrund des anhaltend starken Arbeitsmarkts und der zu erkennenden Dynamisierung bei den Tarifabschlüssen eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Sein Basisszenario bleibe, dass die für den internationalen Freihandel Verantwortlichen sich am Verhandlungstisch auf eine gemeinsame zukünftige Linie einigen könnten. Erste Gespräche zwischen den USA und China hätten bereits stattgefunden. Mumm gehe daher weiterhin von einer erfreulichen Entwicklung des deutschen BIP in 2018 und 2019 von 2,4% bzw. 2,0% aus. Trotzdem wirke sich das Säbelrasseln schon jetzt negativ auf die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern aus und dürfte die Aktienmärkte noch einige Zeit belasten. (26.03.2018/ac/a/m)