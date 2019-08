Paris (www.aktiencheck.de) - Rums, das hat gesessen. Aufgrund zahlreicher Hiobsbotschaften gerieten die weltweit wichtigsten Aktienindices am Mittwoch kräftig unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Dass das deutsche BIP im zweiten Jahresabschnitt zum Vorquartal um 0,1 Prozent geschrumpft sei, dürfte die US-Kurse wohl nicht allzu sehr belastet haben. Gleiches dürfte auch für die chinesische Industrieproduktion gelten, die im Juli mit einem Plus von 4,8 Prozent die Erwartungen deutlich verfehlt habe. Sorge bereite Anlegern in erster Linie die inverse US-Zinsstrukturkurve. Dies bedeute: US-Staatsanleihen am kurzen Ende würden nun erstmals seit 2007 wieder eine höhere Rendite als zehnjährige Papiere bieten.In der Vergangenheit sei eine inverse Kurve sehr häufig Vorbote einer Rezession gewesen, wenngleich es nach der ersten Inversion im Schnitt gut 20 Monate gedauert habe, bis die Rezession ausgebrochen sei. Sollte die zuletzt schon zaghafte Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China weiter voranschreiten, könnte dies die Märkte aber auch bald wieder beruhigen. Und sollte darüber hinaus auch noch die US-Notenbank konkret weitere Zinssenkungen in Aussicht stellen, könnten die Kurse recht zeitnah wieder ordentlich Boden gutmachen. (16.08.2019/ac/a/m)