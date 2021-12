Börsenplätze Sony-Aktie:



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (06.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Der Erfolg des Xbox Game Pass habe scheinbar auch die Konkurrenz hellhörig gemacht. Denn Insider würden nun berichten, dass Sony schon bald ein neues Spiele-Abonnement für die PlayStation anbieten wolle. Das mache die Japaner fit für die Zukunft.Laut einem Bericht von Bloomberg solle das neue Abonnement aus dem Hause Sony die beiden Dienste PlayStation Plus und PlayStation Now zusammenführen. Ähnlich wie im Xbox Game Pass könnten die Nutzer dann nicht auf ein freies Spiel im Monat bzw. auf eine Bibliothek mit älteren Titeln zugreifen, sondern auch auf neue Releases.Der neue Dienst solle den Insidern zufolge bereits im Frühjahr 2022 erscheinen und habe gute Chancen zu einem Erfolg zu werden. Denn im Gegensatz zu den 18 Mio. Abonnenten des Xbox Game Pass würden die beiden aktuellen Sony-Dienste zusammen bereits über rund 51 Mio. Abonnenten verfügen.Wenn Sony tatsächlich mit der PlayStation über die Hälfte des Konsolenmarktes erobern wolle, müsse ein konkurrenzfähiges Abo-Modell her. Die Japaner schienen nun daran zu arbeiten. Für die Anleger des Marktführers bedeute dies eine Stärkung der wiederkehrenden Erlöse, was ein bullishes Signal für die Sony-Aktie sei.Nach ordentlichen Zugewinnen im Herbst befinde sich die Sony-Aktie zwar aktuell inmitten einer Konsolidierung. Diese charttechnische Schwäche dürfte jedoch nur vorübergehender Natur sein, denn fundamental bleibe der diversifizierte Gaming-, Elektronik- und Halbleiterkonzern auch für volatile Marktphasen bestens gewappnet. Gewinne laufen lassen, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link