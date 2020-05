Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

59,99 EUR -0,84% (13.05.2020, 13:43)



Börse Tokio-Aktienkurs Sony-Aktie:

7.069,00 JPY -0,28% (13.05.2020)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (13.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikkonzerns Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Nasdaq OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Der japanische Konzern habe das Geschäftsjahr 2019/2020 Ende März abgeschlossen und weniger Umsatz und Gewinn verbucht als im Vorjahr. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 36% auf 582,2 Mrd. JPY (ca. 5 Mrd. Euro) gescjrumpft. Im Februar habe Sonynoch 590 Mrd. JPY in Aussicht gestellt. Ein Bereich falle dank Corona aber wieder positiv auf. Sonys alte Playstation 4 profitiere von der Pandemie: Durch die Lockdowns würden die Spieleverkäufe im eigenen Online-Store steigen und für 24 Mio. Euro mehr Gewinn sorgen. Fast alle anderen Bereiche hätten wegen des Shutdowns aber Miese eingefahren.Im laufenden Geschäftsjahr erwarte Sony gleichbleibende Umsätze und Gewinne. Basis dafür sei aber, dass sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr normalisieren würden.Den enttäuschenden Ausblick schwäche Sony direkt mit Blick aufs zweite Halbjahr ab: Der Start der wichtigen Playstation 5 sei weiterhin für Herbst 2020 geplant. Auch die Spieleentwicklung werde durch das Coronavirus bislang nicht ausgebremst. Die Sony-Aktie halte sich derzeit recht stabil über der 200-Tage-Linie. "Der Aktionär" favorisiere im Gaming-Bereich wegen der besseren Perspektiven und Marktposition Nintendo und den US-Konkurrenten Activision Blizzard, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Börsenplätze Sony-Aktie: