Frankfurt-Aktienkurs Sony-Aktie:

38,90 Euro -2,02% (25.01.2018, 14:17)



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

38,80 Euro -2,39% (25.01.2018, 13:52)



NYSE-Aktienkurs Sony-Aktie:

48,45 USD -1,42% (25.01.2018, 14:26, vorbörslich)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren.

(25.01.2018/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Analyst JJ Park von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bringt Analyst JJ Park von J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien von Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, NYSE Ticker-Symbol: SNE) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Die Analysten von J.P. Morgan Securities befürchten, dass dem lukrativen Smartphone-Kamerageschäft eine Abschwächung bevorsteht.Die iPhone X-Produktion werde wahrscheinlich sequenziell um 50% sinken. Die Schwäche dürfte sich durch das erste Halbjahr ziehen.Das 6,05 Zoll LCD-Modell von Apple werde Berichten zufolge kein Dual-Kamera-Feature haben. Insofern weist Analyst JJ Park darauf hin, dass in diesem Geschäftsbereich erhebliche Risiken bestehen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: