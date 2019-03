Frankfurt-Aktienkurs Sony-Aktie:

38,16 Euro -5,57% (20.03.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

38,40 Euro -4,19% (20.03.2019, 16:59)



NYSE-Aktienkurs Sony-Aktie:

43,15 USD -5,23% (20.03.2019, 17:00)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie Deutschland:

SON1



Kurzprofil Sony Corp.:



Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (20.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von Analyst Atul Goyal von Jefferies & Co:Der Aktienanalyst Atul Goyal von Jefferies & Co empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien der Sony Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, NYSE Ticker-Symbol: SNE) nur noch zu halten.Die Unfähigkeit von Sony Corp. sich aus dem Smartphone-Geschäft zurückzuziehen schlage sich in anhaltenden Verlusten nieder, so die Analysten von Jefferies & Co.Ein Peak bei den Gewinnen im Gaming-Segment und eine zunehmende Unsicherheit dürften daher dem Konzern in den beiden kommenden Jahren nur ein sehr bescheidenes Gewinnwachstum ermöglichen.Analyst Atul Goyal hält das Chance/Risiko-Profil der Sony-Aktie beim derzeitigen Kursniveau für ausgeglichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: