LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

206,40 EUR -3,42% (19.11.2019, 09:39)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

226,20 CHF -4,27% (19.11.2019, 09:25)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) ist einer der drei größten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben. (19.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sonova-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Sonova-Aktie (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) weiterhin zu verkaufen.1H19/20: Dank eines kräftigen organischen Wachstums von 11% habe Sonova beim Umsatz die Konsenserwartungen um 1,5% übertroffen. Diesem kräftigen Wachstum habe ein org. Wachstum von 12% im Großhandelsgeschäft und 22,3% bei Cochlea-Implantaten (die Sparte habe nur einen geringen Anteil am Konzernumsatz) zugrunde gelegen. Die Einzelhandelssparte habe ein gutes org. Wachstum von 6,9% geliefert, M&A hätten weitere 2,5% Umsatzwachstum beigetragen. Auf Konzernebene hätten Währungseffekte das Wachstum um 2,5% geschmälert, während M&A 1% beigesteuert hätten. Trotz des starken Umsatzwachstums sei Sonova beim bereinigten EBITA 4% unter den Konsenserwartungen geblieben. Die ber. EBITA-Marge liege 110 Bp unter den Erwartungen. Ungeachtet des kräftigen Wachstums habe Sonova seine org. EBITA-Marge nur um 70 Bp verbessern können. Währungseffekte hätten mit 40 Bp belastet, der Beitrag von M&A sei neutral gewesen. In Lokalwährungen entspreche das EBITA-Wachstum daher 16,1%, während die Konsenserwartung bei 18,1% gelegen habe.Sonova erhöhe den Ausblick und erwarte ein Umsatzwachstum in Lokalwährung von 8 bis 10% (bisher: 6 bis 8%). Davon sollten 7 bis 9% organisch sein und 2 bis 15% ber. EBITA-Wachstum in Lokalwährung (bisher: 9 bis 13%). Die Konsenserwartung liege bei 12% für das EBITA-Wachstum in Lokalwährung, d.h. das 2H19/20 könnte noch einen Tick besser ausfallen als zur Jahresmitte erwartet.Die Erhöhung der Prognose heute sei angesichts der Anzeichen im Vorfeld keine riesige Überraschung. Die Dynamik des organischen Umsatzes stehe in Einklang damit, die verhaltenere Rentabilität komme jedoch überraschend. Um die Konsenserwartungen zu erreichen, müsse das 2. Halbjahr ebenfalls gut ausfallen - und dies bei einer schwierigeren Vergleichsbasis und einer einjährigen Marktpräsenz von Marvel. Zwar sei das GJ19/20 für Sonova das beste Jahr seit Längerem, doch Buchta sehe größere langfristige Risiken aufgrund von OTC-Hörgeräten und Online-/Digitallösungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sonova-Aktie: