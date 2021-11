Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sonos Inc.:



Sonos (ISIN: US83570H1086, WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ-Symbol: SONO) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Audio-Unterhaltungselektronik mit Sitz in Santa Barbara, Kalifornien. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonos-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sonos Inc. (ISIN: US83570H1086, WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ-Symbol: SONO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Hersteller von smarten Lautsprechern Sonos habe gestern seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert. Das Unternehmen habe trotz anhaltender Lieferengpässe ein solides Wachstum verbuchen können und beim Ausblick über den Erwartungen gelegen. Die Aktie reagiere vorbörslich positiv auf die Ergebnisse.Die Erlöse seien im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 um ordentliche 29 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar gestiegen. Zudem habe Sonos weitere Fortschritte in Sachen Profitabilität machen können und seinen Gewinn pro Aktie auf 1,13 Dollar (GAAP) gesteigert, während im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 18 Cent pro Aktie eingefahren worden sei. Positiv gewesen sei auch der deutliche Anstieg des Free Cashflow auf rund 208 Millionen Dollar (Vorjahr: 129 Millionen Dollar).Das Problem: Sonos sei stark von Lieferengpässen betroffen und könne derzeit die Aufträge nicht rechtzeitig bearbeiten, weshalb die Bruttomarge im vierten Quartal um 260 Basispunkte auf 45,7 Prozent gefallen sei. Das Management habe in diesem Kontext von einem "bedeutsamen Auftragsüberhang" gesprochen.Das Unternehmen gehe im Fiskaljahr 2022 von einem Umsatzwachstum von 12 bis 16 Prozent aus (1,925 bis 2,0 Milliarden Dollar). Der Konsens der Analysten habe bei 1,86 Milliarden Dollar gelegen. Die Bruttomarge solle sich auf 46 bis 47 Prozent verbessern.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Sonos-Aktie. (Analyse vom 18.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Sonos